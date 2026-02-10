Belasting op vermogen (box 3) anders? Dit betekent dat voor jouw aangifte
De Tweede Kamer stemt vandaag over een voorstel dat te maken heeft met belasting op je vermogen. Oftewel: box 3. Nu is het lastig om te bepalen hoeveel je daarmee verdient. Het voorstel moet dat makkelijker maken, maar daardoor verandert er wel van alles.
Journalist Martin Visser van de Financiële Telegraaf vertelt dat de nieuwe invulling van box 3 meer werk en meer administratie kost omdat beter wordt bijgehouden wat je hebt gekocht - "aan aandelen, obligaties, bitcoin" - en wat voor jou de winst of het verlies daarbij is geweest. "Maar het is wel veel eerlijker."