Astrid Holleeder in 'spotlights' nu ze persoonsbeveiliging krijgt: zo werkt bescherming vanuit de overheid
Astrid Holleeder, de zus van crimineel Willem Holleeder, zit niet meer ondergedoken en zoekt nu letterlijk de spotlights op. Omdat ze dat zelf wil én omdat het nu kan: ze krijgt namelijk persoonsbeveiliging. Hoe werkt dat? "Wordt een analyse gemaakt."
Holleeder toonde vorige week voor het eerst haar gezicht aan het grote publiek. Gisteravond schoof ze aan bij RTL Tonight, waar ze vertelde dat ze het gevoel heeft dat ze met haar beveiliging 'tussen wal en schip' valt. Persoonsbeveiliging valt onder het stelsel 'bewaken en beveiligen' van de politie en ziet er bij ieder mogelijk doelwit weer anders uit.