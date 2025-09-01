Astrid Holleeder in 'spotlights' nu ze persoonsbeveiliging krijgt: zo werkt bescherming vanuit de overheid

Holleeder toonde vorige week voor het eerst haar gezicht aan het grote publiek. Gisteravond schoof ze aan bij RTL Tonight, waar ze vertelde dat ze het gevoel heeft dat ze met haar beveiliging 'tussen wal en schip' valt. Persoonsbeveiliging valt onder het stelsel 'bewaken en beveiligen' van de politie en ziet er bij ieder mogelijk doelwit weer anders uit.