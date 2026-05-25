Ieder uur belanden er twaalf 65-plussers op de eerste hulp vanwege een valpartij. Toch is het vaak lastig voor kinderen om dit onderwerp met hun ouders te bespreken, terwijl dat wel heel belangrijk is. "Hij wil ons niet tot last zijn."

Arjen is bang dat zijn vader weer een harde val maakt, maar kan er niet met hem over praten: 'Hij houdt alles voor zich'

Als je inzoomt op de cijfers, dan wordt meteen duidelijk hoeveel leed en ellende valpartijen van ouderen kunnen veroorzaken. Per jaar belanden er bijna 91.000 ouderen zwaar gewond op de eerste hulp. Omgerekend is dat één oudere iedere 5 minuten. Schaamte rondom het vallen De meest voorkomende verwondingen hierbij zijn hersenletsel, een heupfractuur en gebroken polsen. En niet zelden kan een val voor een 65-plusser ook fataal zijn. Jaarlijks overlijden er zo'n negentien mensen per dag aan een val. Om hier openlijk als kind met je ouders over kunnen spreken, zou enorm kunnen helpen. Ook om samen maatregelen te kunnen nemen om het valrisico te beperken. Maar dit thema zomaar opwerpen, blijkt toch heel ingewikkeld te zijn. Ruim een derde van de panelleden van het EenVandaag Opiniepanel wil hier met hun ouder wel over praten, maar heeft een vader of moeder die hier niet voor openstaat. Arjen Bomert (58) kan hier als zoon van twee hoogbejaarde ouders helaas maar al te goed over meepraten. Vooral met zijn vader lukt het niet om het onderwerp aan te kaarten.

'Waarom vertel je me dit nou niet?' Hij wilde een aantal weken geleden ging hij met zijn vrouw gezellig bij zijn vader op bezoek. Pas toen hij zijn vader zag, kwam hij erachter dat die zwaar gewond was geraakt door een valpartij. Daar had hij niks over gezegd. "Ik zag dat er een bloedplek op zijn broek zat. Toen zei hij opeens dat hij een paar keer bloed had geplast. Wat bleek nu? Hij was van zijn fiets gevallen en hierbij had hij de stuur van zijn fiets in zijn zij gekregen. Maar hij had er niks over gezegd." Arjen baalt er echt van dat zijn vader hem niet even heeft gebeld hierover, na die val. "Ik denk echt: waarom vertel je me dit nou niet? Ik had zo even langs kunnen komen. Hij woont op een paar minuten rijden. Dan waren we naar het ziekenhuis gegaan. Nu heeft hij veel te lang pijn geleden." Treurige situatie Hij denkt dat zijn vader zich schaamt. Arjen: "Maar het is ook de gedachte: 'Het valt allemaal wel mee, het gaat wel weer over.' Dat hoort ook echt bij die generatie. 'Niet klagen, maar dragen', dat zeggen ze dan wel." Hij vindt het treurig voor zijn vader, gaat Arjen verder. "Mijn vader heeft ook weleens gezegd: 'Wat moet zo'n huisarts nou met een man van in de 80? Dat heeft toch geen zin meer.'"

Dat vond Arjen treurig om te horen. "Mijn vader voelt zich kennelijk te veel voor de zorg. Maar ook voor ons als kinderen. Hij wil niemand tot last zijn. Terwijl: wij willen hem zo graag helpen. Hij heeft altijd hard gewerkt, nu is het onze tijd hem te verzorgen. Maar dan moeten hij ons wel de kans geven."

Valcursus of helm Op een valcursus gaan of bijvoorbeeld een helm opzetten op de fiets, dat ziet Arjen zijn vader al helemaal niet doen. "Dat gaat nooit gebeuren. Hij gaat die cursus nog eerder zelf geven. Ik begin er niet eens over. Dat heeft totaal geen zin." Maar als hij eerlijk is, lijkt Arjen daarin meer op zijn vader dan hij zou willen. "Ik ben in januari van mijn fiets gevallen. Daar heb ik een forse hersenschudding aan over gehouden, waar ik nu nog de gevolgen van ondervind. Maar als ik eerlijk ben? Ik zet nog steeds geen helm op als ik ga fietsen hoor. Mijn vrouw, die 10 jaar jonger is, die doet dat wel. Dus ja, daarin zijn wij mannen toch te eigenwijs of trots denk ik. Maar heel slim is dat niet."