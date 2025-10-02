Arbeidsmigrant Kevin wint rechtszaak en mag in huis blijven wonen: hoe dat grote gevolgen kan hebben voor honderdduizenden andere migranten in Nederland

De rechter oordeelde dat de koppeling van werk- en huurcontracten in strijd is met de wet. Deskundigen spreken van een "bom onder de manier waarop tienduizenden arbeidsmigranten in Nederland wonen."

Aantrekkelijk aanbod, of toch niet?

Kevin Victor komt uit Sint Maarten en kwam eind 2024 naar Nederland nadat hij een advertentie van uitzendbureau OTTO Work Force zag: een baan en een huis in één pakket. Het leek een aantrekkelijk aanbod. Hij ging werken als orderpicker bij Jumbo en kreeg meteen woonruimte.

Maar al snel belandde hij in een wirwar van tijdelijke woonlocaties: eerst een chalet op een vakantiepark, daarna een verlaten kerk met 20 anderen, vervolgens een appartement in Rosmalen en uiteindelijk weer een recreatiepark in Maarssen. Soms deelde hij zijn kamer met volstrekte vreemden.

Slapen op de gang

"Elke zondag kwamen er nieuwe mensen met koffers binnen. Je wist nooit wie er naast je zou slapen", zegt Kevin.

"Soms praatte iemand hardop in zijn slaap, soms snurkte een kamergenoot zo erg dat ik mijn bed naar de woonkamer moest verplaatsen." Ook sliep hij wel eens op de gang.