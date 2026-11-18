Het bedrijf is pas 5 jaar oud en wordt naar verwachting veel waard. Dat heeft te maken met de enorme hype rondom AI. Dat Anthropic zo populair is en tegelijkertijd zelf waarschuwt dat de technologie de mensheid kan vernietigen, noemt dr. Mariëtte Huijstee 'bijna hallucinant'. Huijstee is werkzaam als onderzoekscoördinator bij het Rathenau Instituut op het gebied van digitalisering.

Vernietiging

Elk bedrijf moet voordat het naar de beurs gaat een document opstellen waarin het zelf de risico's uitlegt. Anthropic had daar 80 van de 261 pagina's voor nodig en schrijft daar dus onder andere over de mogelijke vernietigingskracht. "Je kunt er op verschillende manieren naar kijken", zegt Huijstee daarover. "Er zijn behoorlijk wat critici die zeggen: het is gewoon pure marketing."

"Dus die existentiële risico's, dat die sterke AI-technologie echt ons bestaan als mensheid zou bedreigen, is een promopraatje", gaat ze verder. "Want daarmee zeg je eigenlijk: 'Kijk wat voor een krachtige technologie we hebben. Investeer in ons, dan heb je ieder geval winst gemaakt totdat we ten onder gaan.' Dat zal dan de redenering zijn."