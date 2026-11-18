Anthropic naar de beurs: grote verwachtingen van AI-bedrijven, maar erin beleggen is niet zonder risico
Anthropic gaat morgen naar de beurs. De verwachting is dat de AI-modelmaker een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld wordt. Nog opvallender: in aanloop naar de beursgang zegt het bedrijf zelf dat het een bedreiging voor de mensheid kan zijn.
Het bedrijf is pas 5 jaar oud en wordt naar verwachting veel waard. Dat heeft te maken met de enorme hype rondom AI. Dat Anthropic zo populair is en tegelijkertijd zelf waarschuwt dat de technologie de mensheid kan vernietigen, noemt dr. Mariëtte Huijstee 'bijna hallucinant'. Huijstee is werkzaam als onderzoekscoördinator bij het Rathenau Instituut op het gebied van digitalisering.
Vernietiging
Elk bedrijf moet voordat het naar de beurs gaat een document opstellen waarin het zelf de risico's uitlegt. Anthropic had daar 80 van de 261 pagina's voor nodig en schrijft daar dus onder andere over de mogelijke vernietigingskracht. "Je kunt er op verschillende manieren naar kijken", zegt Huijstee daarover. "Er zijn behoorlijk wat critici die zeggen: het is gewoon pure marketing."
"Dus die existentiële risico's, dat die sterke AI-technologie echt ons bestaan als mensheid zou bedreigen, is een promopraatje", gaat ze verder. "Want daarmee zeg je eigenlijk: 'Kijk wat voor een krachtige technologie we hebben. Investeer in ons, dan heb je ieder geval winst gemaakt totdat we ten onder gaan.' Dat zal dan de redenering zijn."
Marketingtruc of afleiding?
Aan de andere kant wordt er ook gespeculeerd dat het zo opstellen een manier is om de aandacht te verleggen, legt Huijstee uit. "Eigenlijk als afleiding van de risico's die er nu al zijn." Ze somt op: "Nu al verliezen mensen hun baan, nu al wordt veel misinformatie verspreid. Er is nu al sprake van intellectueel eigendom dat wordt gejat. Er is nu al sprake van cybersecurity-risico's."
Ze oppert dat Anthropic hiermee zegt: nee, dáár gaat het niet om. "Ze zeggen: 'Wat we als Anthropic aan het doen zijn, is technologie bouwen die zo sterk is dat het alle wereldproblemen gaat oplossen. Ja, en misschien gaat ook wel de wereld ten onder. Maar als je het ons investeert, zorgen we ervoor dat dat niet gebeurt.' Dat zijn de geluiden."