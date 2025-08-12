Alweer gedoe met een dispuut: waarom cultuurverandering in studentenverenigingen zo lastig is
Mishandelingen, intimiderende uitspraken en vernederingen binnen het Amsterdamse dispuut Thalia hebben ertoe geleid dat ze geen nieuwe leden meer mogen aannemen. Het lijkt voor studentenverenigingen moeilijk om een veilige omgeving creëren.
Het bestuur van het dispuut, dat onderdeel is van het Amsterdams Studenten Corps ASC, heeft de maatregelen zelf genomen, omdat ze de 'veiligheid van de leden niet kan verzekeren'. Bij meer studentenverenigingen en disputen spelen al langere tijd soortgelijke situaties, ondanks eerdere maatregelen zoals een studentenpact 2 jaar geleden en vorig jaar een gedragscode.