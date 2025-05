Als tiener werd Malcolm (31) geronseld voor criminele klussen, nu probeert hij anderen daarvan te weerhouden: 'Zijn vaak kwetsbare jongeren'

Spijt van acties

De gevolgen van het ingaan op zo'n klus wordt dan bijzaak, vertelt hij. "Je begint met kleine dingen en dat gaat steeds verder. Je denkt niet na over waar het eindigt. Ik was heel impulsief op sommige momenten. En dan is er nog de frustratie waarmee je rondloopt."

"Ik was totaal niet bezig met de toekomst", herinnert Malcolm zich. "Ik dacht: ik zie wel waar ik beland." Maar nu, 10 jaar na zijn vrijlating, kijkt hij met spijt terug naar zijn acties. "Ik heb er zeker spijt van dat ik mensen heb teleurgesteld en mensen pijn heb gedaan. Aan de andere kant heeft het me wel een beter persoon gemaakt."

Netwerk belangrijk

Voor Malcolm speelde zijn familie een belangrijke rol om uit de criminaliteit te blijven. "Het was een grote verandering, maar het was nodig. Ik heb alle hulp aangenomen. Op een gegeven moment heb je wel een heel netwerk dat het goede in jou ziet. Dat wil dat je slaagt in het leven. Hen wilde ik niet meer teleurstellen."

Malcolm wist zijn leven om te keren, maar lukt lang niet iedereen. En volgens hem moeten ook die verhalen vaker worden verteld. "Ik denk dat er meer geïnvesteerd moet worden in het vertellen van verhalen met een negatief einde. Ik denk dat jongeren meer gaan nadenken over de risico's, als die kant wat vaker wordt verteld."

Alleen maar 'succesverhalen'

Ook daarom zet hij zich in als ervaringsdeskundige. Ook omdat hij er zelf weinig over praatte. "Ik wil ook over de slechte kanten vertellen. Ze zien eigenlijk alleen maar 'succesverhalen'. Ik probeer een brug te bouwen tussen jongeren en hulpverleners."

"Vaak begrijpen hulpverleners de jongeren niet helemaal. Of weten jongeren niet hoe ze hun verhaal vorm kunnen geven."