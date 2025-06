Albert stemde PVV, Martijn BBB, allebei hoopten ze op verandering: teleurgesteld kijken ze terug op val van kabinet

Binnen de lijntjes kleuren

Zelf is Martijn geen boer. "Maar wel een burger, en daar bestaat deze partij net zo goed voor. Wat me aansprak in het verhaal van de BBB was hoe ze problemen willen oplossen: niet met modellen op papier, maar er naartoe gaan. Wat speelt er in dat natuurgebied? Bij die school die moet sluiten? Op de plek waar een azc moet komen? En vervolgens samen tot een oplossing komen."

"Dat heb ik in het afgelopen jaar een beetje gezien, maar lang niet genoeg", vervolgt hij. "Ze hebben het ongetwijfeld geprobeerd, maar wilden te veel binnen de lijntjes kleuren. Dan bereik je geen daadwerkelijk resultaat."

Nog een kans voor de BBB

Martijn merkt dat zijn vertrouwen in de politiek opnieuw is gedaald, na de val van het kabinet-Schoof. Hij had juist gehoopt dat dit kabinet meer had willen doen aan de polarisatie in Nederland. "Door helderder te communiceren over hun plannen. Transparant waren ze wel, maar vooral door gebakkelei in de media. Nu er weer verkiezingen komen, hoor je partijleiders zeggen: 'Samen, schouder aan schouder.' Ik denk dan: hoe heb je dit het afgelopen jaar dan laten zien? Moeten we je beoordelen op wat je nu zegt, of op wat je de afgelopen jaren hebt gedaan?"

Toch wil hij de BBB nog wel een kans geven, zegt hij aarzelend. Mits ze de burger meer centraal gaan stellen in hun plannen. "Maar ze moeten me wel opnieuw overtuigen. Ze moeten met een goed verhaal komen over wat er gebeurd is, waarom ze hebben gedaan wat ze hebben gedaan. Wat hun toekomstplannen zijn en hoe ze die voor elkaar willen krijgen."