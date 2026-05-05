Albert Heijn gaat bodycams inzetten, net zoals veel andere bedrijven, zo zit dat
Supermarktketen Albert Heijn begint een proef met bodycams. Omdat medewerkers vaker te maken krijgen met agressie. Het is het zoveelste bedrijf dat bodycams in gaat zetten. Maar de vraag is of dat de oplossing is voor de verruwing van de maatschappij.
Albert Heijn is niet de eerste supermarkt die dit doet. Dirk begon er 2 jaar geleden al mee. Bij Dirk zijn het supermarktmedewerkers die ze dragen, bij de test van Albert Heijn gaan beveiligers dat doen.
Hoewel eerst bodycams vooral voor agenten en beveiligers waren gebruiken inmiddels ook boswachters, conducteurs en NVWA-inspecteurs bodycams of doen ze er een proef mee. De camera zou deëscalerend moeten werken.