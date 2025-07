Advocaat wil nieuw DNA-onderzoek in moordzaak levenslang gestrafte Olaf Hamers: 'Kan keerpunt zijn'

Directe aanleiding voor het verzoek van Knoops zijn onthullingen in de podcast Olaf zit vast van Argos. Meerdere rechercheurs die in 2003 de veelbesproken moordzaak tegen Olaf Hamers onderzochten, twijfelden ernstig aan zijn schuld. Dat onthult de toenmalige teamleider van de politie in de podcast. Dubbele moord in 2003 Hamers belandde in 2005 levenslang achter de tralies voor de dubbele moord op het echtpaar Jo en Ine Zwakhalen uit Sittard. En een poging tot doodslag op hun kleindochter. De slachtoffers werden van dichtbij door het hoofd geschoten. De 9-jarige kleindochter Audrey overleefde de aanslag. In de zaak is geen enkel technisch of forensisch bewijs, zoals bloedsporen, DNA, schotresten of vingerafdrukken tegen Hamers gevonden. De verklaringen waarop Hamers tot levenslang is veroordeeld, kunnen bovendien niet waarheidsgetrouw zijn, concludeerden rechtspsychologen en wetenschappers bijna 10 jaar geleden al bij EenVandaag.

Dubieuze getuigenverklaringen Twee getuigen hebben verklaard dat Hamers ten tijde van de moorden een vuurwapen in bezit had. In hoger beroep legde ook kleindochter Audrey een verklaring af. Zij liep door de schietpartij ernstig hersenletsel op en had aanvankelijk geen herinneringen aan de schietpartij. Maar na 1,5 jaar zei zij zich toch details te herinneren en wees ze Hamers als dader aan. Met name die verklaring wordt al jaren openlijk in twijfel getrokken. Drie neurologische experts die haar cognitieve toestand onderzochten, achten het onwaarschijnlijk dat de verklaring van de kleindochter over de schietpartij is gebaseerd op authentieke herinneringen. Zo vertelde zij de politie dat op de aankoopfactuur van de auto die Hamers had gekocht bij het echtpaar uit Sittard 'Olaf H.' stond. In werkelijkheid stond 'Hamers O.P.M.H.' op de bon. 'Hamers had nooit veroordeeld mogen worden' Rechtspsychologen die de zaak onderzochten, vinden dat Hamers op basis van het beschikbare bewijsmateriaal nooit veroordeeld had mogen worden. "Het verhaal rammelt aan alle kanten", zegt emeritus hoogleraar Peter van Koppen in de podcast. Van Koppen deed met zijn onderzoeksgroep 'Gerede twijfel' samen met rechtenstudenten jarenlang onderzoek naar de in zijn ogen onterechte veroordeling van Hamers. "Dat heeft de politie niet gezien, dat heeft het OM niet gezien, dat heeft de advocaat onvoldoende kunnen corrigeren en in die tunnel is de rechtbank en later het hof meegegaan."

'Weinig direct bewijs' In de podcast noemt nu ook de oud-politiechef het bewijs in de geruchtmakende zaak tegen Hamers dun. "Er was weinig direct bewijs, zoals het pistool met een vingerafdruk erop. Gevoelsmatig heb je toch altijd veel meer behoefte aan hard bewijs. Er was eigenlijk helemaal niets van die dingen. En als ze er waren, waren ze verklaarbaar." In de zaak besluit de officier van justitie uiteindelijk toch om Hamers te vervolgen. "En dan kun je als rechercheur zeggen wat je denkt, en dat is ook heus wel gebeurd, maar dan gaat justitie toch het pad op van de vervolging." Het is de eerste keer dat een (voormalig) politieman zich publiekelijk uitspreekt over de zaak. Al meer dan 20 jaar bestaan er discussies over de schuldvraag van Hamers. Zelf heeft hij altijd gezegd onschuldig te zijn. Op zijn eigen verzoek melden we zijn volledige naam: Hamers heeft naar eigen zeggen niets te verbergen. Schijn tegen Toch had de 32-jarige vrachtwagenchauffeur in 2003 de schijn tegen. Hij kwam die middag een tweedehands auto kopen bij autohandelaar Jo Zwakhalen. Kort nadat de koop voltrokken was, werden de autohandelaar en zijn vrouw Ine doodgeschoten en werd hun kleindochter Audrey in haar hoofd geraakt. Hamers zat naar eigen zeggen net op de wc toen het gebeurde. Na de schoten ging hij er in alle haast vandoor, zonder omstanders te waarschuwen of de politie te bellen. Maar volgens deskundigen paste zijn gedrag net zo goed bij de handelwijze van een onschuldige toeschouwer. Zo had hij vlak voor de liquidatie een tweedehands auto van Zwakhalen gekocht en die op eigen naam laten zetten op het postkantoor. Ook op de aankoopfactuur stond zijn naam en in het kantoortje van Jo Zwakhalen lagen zijn sigaretten nog op het bureau.