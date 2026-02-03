Aantal meldingen van nepagenten piekt naar ruim 13.000, meldkamers veel gebeld na nieuwe campagne om 112 te bellen

Nog altijd worden veel, met name oudere, mensen opgelicht door nepagenten. De politie zag het aantal meldingen in 2025 stijgen naar ruim 13.000. Ook worden 112-meldkamers in elke regio door burgers veel gebeld met meldingen over nepagenten.

Met een grote voorlichtingscampagne die sinds de zomer loopt, vraagt de politie burgers om meteen alarmnummer 112 te bellen als zij denken te maken te hebben met een nepagent. 'Is het een nepagent of is het oké? Check het via 112', is de slogan. 'Meldkamers veel gebeld' Eerder was het niet de bedoeling dat mensen 112 belden als ze vermoedden dat er een nepagent voor de deur stond. De oproep om dat nu wél te doen, lijkt te werken: meldkamers in het hele land worden gebeld met dit soort melding. Dat vertelt politieman Sybren van der Velden Walda, hij is projectleider 'senioren en veiligheid' bij de politie. Hoe vaak er afgelopen jaar gebeld is, weet hij niet. "Dat is moeilijk uit de systemen te halen." Maar de meldkamers merken dat er veel wordt gebeld: "We hebben een check gedaan bij alle meldkamers en die geven aan dat zij veel gebeld worden over de nepagenten. Zonder uitzondering, elke politie-regio wordt gebeld."

Daling sinds campagne? In 2025 kwamen bij de politie 13.058 meldingen van nepagenten binnen, die gingen zowel over pogingen als over daadwerkelijke incidenten. Een jaar eerder waren er nog 8.363 meldingen. De stijgende cijfers laten volgens Van der Velden Walda zien dat de bendes nepagenten nog altijd een groot probleem zijn. De laatste maanden is volgens hem 'een hele lichte' daling in het aantal meldingen te zien, 'maar we kunnen het geen trendbreuk noemen'. Of dat het effect van de campagne is? "Het is een plantje dat je water geeft en groeit, we vragen veel aandacht."

Info 604 nepagenten gearresteerd Door de oproep om 112 te bellen kunnen nepagenten sneller aangehouden worden. Vorig jaar werden er 604 gearresteerd. In totaal werden er 725 zaken overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor vervolging. Van der Velden Walda noemt dat 'heel veel'. "Bij de opsporingsafdelingen is dit enorme prioriteit", benadrukt hij. Er wordt volgens hem veel samengewerkt tussen de verschillende politiekorpsen: "We verbinden de teams aan elkaar." De bendes zijn namelijk in het hele land actief. Ze kunnen bijvoorbeeld uit Rotterdam komen en in Assen slachtoffers maken. In Oost-Nederland is er een team dat zich voltijds gaat bezighouden met de opsporing van bendes achter de nepagenten. En in Rotterdam werd een TGO-team hiervoor ingezet. Zo'n 'Team Grootschalige Opsporing' houdt zich normaal bezig met moord en doodslag.

70-plussers opbellen De criminelen pikken er vaak één gemeente uit en benaderen dan alleen 70-plussers, legt Van der Velden Walda uit. "Ze bellen mensen op om afspraken te maken." Welke gemeente ze kiezen, heeft te maken met hun 'slagkracht'. Er moeten loopjongens in de buurt zijn om snel bij het slachtoffer te zijn. "Hoe sneller je bent om dingen 'op te halen', hoe minder tijd er is om argwaan te wekken."

Op zo'n dag wordt de meldkamer veel gebeld, vertelt de politieman. "Dan hebben we een zweem van tientallen telefoontjes." Die komen van mensen die hebben herkend dat het om nepagenten ging, maar ook van mensen die net slachtoffer zijn geworden. Als er veel meldingen komen uit een gebied zet de politie burgernet in om te waarschuwen.

Altijd hetzelfde verhaal Het verhaal waarmee de zogenoemde agenten bellen is eigenlijk altijd hetzelfde, gaat hij verder. Ze bellen namens de politie, met de naam van een wijkagent of namens de recherche. Ze zeggen dat er een onderzoek loopt naar inbraken en dat het adres is gevonden op een lijst en dat er binnenkort ingebroken zal worden. 'We kunnen uw huis niet 24/7 bewaken, maar we kunnen wel de waardevolle spullen meenemen en dan gaat het in de kluis op het politiebureau', is wat ze de slachtoffers vertellen. Van der Velden Walda: "De mensen moeten het klaarleggen en dan wordt hebt opgehaald aan de deur."

Aan de lijn houden Terwijl de mensen thuis beroofd worden van hun spullen, worden ze aan de telefoon gehouden. Wat de politie de laatste maanden daarbij ook vaker ziet, is dat slachtoffers worden doorgeschakeld naar een crimineel die ze vervolgens overtuigt ook hun bankpas en pincode af te geven omdat ze slachtoffer zouden zijn van bankhelpdeskfraude. Mensen verliezen dan niet alleen waardevolle spullen, ook hun bankrekening wordt leeggehaald. De politieman sprak laatst een vrouw die slachtoffer was geworden van deze combinatie. "Ze raakte al haar geld kwijt omdat ze ook haar bankpasje kwijt is. Ze belandde echt achter de geraniums." Criminele callcenters De politie ziet de nepagenten als georganiseerde criminaliteit. "Dit is niet iemand die dit vanaf zijn zolderkamer doet", benadrukt Van der Velden Walda. Door de criminelen worden complete callcenters opgetuigd waar ze met tien tot vijftien mensen zitten te bellen. Ze weten hun slachtoffers te vinden met gestolen persoonsgegevens na hacks en maken misbruik van het gezag van de politie. De jongens die langs de deuren gaan noemt hij 'de onderlaag'. Daar zitten volgens hem echt 'jonge lui' tussen: "De jongste was 15 jaar. Het zijn jongeren uit een kwetsbare omgeving die geronseld worden."

Nepagenten zwaarder straffen? En als de nepagenten opgepakt worden, welke straf krijgen ze dan? "Daarover gaan we niet als politie", zegt Van der Velden Walda. Wel ziet hij dat er wel 'forse' straffen worden geëist. "De betrouwbaarheid van de politie wordt in vonnissen meegenomen."