63 moties in 2 dagen: dit zegt het over de Algemene Politieke Beschouwingen

Tijdens het debat kwamen er 63 moties voorbij, maar dat ze allemaal worden uitgevoerd, is onwaarschijnlijk. Want het is verkiezingstijd en dus gebruiken partijen moties vooral als middel in de campagne, merkt politiek verslaggever Marloes Lemsom op. "Het is een manier om andere partijen kleur te laten bekennen op iets wat voor jou belangrijk is."