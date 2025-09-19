63 moties in 2 dagen: dit zegt het over de Algemene Politieke Beschouwingen
De afgelopen week had de Tweede Kamer het druk met de Algemene Politieke Beschouwingen. Tijdens dit debat werden er veel moties ingediend. Maar gebeurt daar ook echt iets mee? "Na verkiezingen is er een andere meerderheid in de Kamer."
Tijdens het debat kwamen er 63 moties voorbij, maar dat ze allemaal worden uitgevoerd, is onwaarschijnlijk. Want het is verkiezingstijd en dus gebruiken partijen moties vooral als middel in de campagne, merkt politiek verslaggever Marloes Lemsom op. "Het is een manier om andere partijen kleur te laten bekennen op iets wat voor jou belangrijk is."