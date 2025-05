25 jaar na vuurwerkramp ligt in Enschede nog altijd vuurwerk opgeslagen tussen huizen: 'We hebben niets geleerd'

Buiten bebouwde kom

Ook Jan Paalman wijst met de beschuldigende vinger naar de overheid. Hij verwijst naar de vuurwerkramp in Culemborg op 14 februari 1991, waar twee doden bij vielen. Onderzoekers van TNO adviseerden na die ramp om vuurwerkopslagen ver weg van huizen te houden. "Dat advies ging van het ene naar het andere ministerie, maar niemand deed er wat mee. En toen ontplofte Enschede."

De oud-rechercheur zat in het onderzoeksteam dat de ramp in Enschede onderzocht. Volgens hem had de overheid nooit mogen toestaan dat S.E. Fireworks midden in woonwijk Roombeek stond. Hij kan er dan ook niet bij dat die overheid nog altijd toestaat dat vuurwerkopslagen in woonwijken staan. Die moeten naar buiten de bebouwde kom, stond in het TNO-advies.

Vuurwerkbunker in straat

Inmiddels is de ramp in Culemborg 34 jaar geleden, en de ramp in Enschede 25 jaar. Maar nog altijd zijn vuurwerkopslagen binnen de bebouwde kom dus toegestaan. "Als je mij vraagt 'hebben we iets geleerd van de vuurwerkramp in 2000?' dan is het antwoord daarop gewoon 'nee'", zegt De Vries. "Want hoe kan je anders in 2025 nog ruim 400 opslagplaatsen hebben in woonwijken?"

Hij kreeg er zelf ook mee te maken toen hij voor zijn burgemeesterschap naar Oudewater verhuisde: in de straat waar hij een huis had gekocht bleek een vuurwerkbunker te zitten. "Ik dacht: dit kan niet waar zijn. Dit is gewoon niet meer wat je zou verwachten nadat er zo'n ramp in Enschede is gebeurd."

'Gewoon' vuurwerk ook gevaarlijk

De Vries riep vervolgens de hulp in van tientallen experts om duidelijk te krijgen of dit wel mag, vertelt de burgemeester. "En zij hebben allemaal keurig netjes aan me uitgelegd dat dit gewoon echt volgens de regels was, zo van: 'Nee burgemeester, u hoeft zich nergens zorgen over te maken.' Maar ja, dat deed ik natuurlijk wel."

Een paar jaar later kwam een rapport uit van de Universiteit Twente, waarin werd geconcludeerd dat ook 'gewoon' consumentenvuurwerk in sommige gevallen massa-explosief kan reageren. De Vries: "En toen dacht ik wel bij mezelf: I told you so."