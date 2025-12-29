1,5 miljoen gevluchte Oekraïners zijn teruggekeerd, maar waarom groot deel mogelijk opnieuw wil wegvluchten

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR schat dat inmiddels zo'n 1,5 miljoen gevluchte Oekraïners weer zijn teruggekeerd. Vaak omdat er familieleden waren achtergebleven in Oekraïne of omdat ze niet konden aarden in het land waar ze naartoe waren gevlucht. Alleen komen ze natuurlijk wel terug in een land dat nog altijd in oorlog is.

Voor veel Oekraïners is hun terugkeer daarom mogelijk van tijdelijke aard. Uit een enquête door OPORA Foundation onder teruggekeerde Oekraïners blijkt namelijk dat meer dan de helft zich onveilig voelt. Ruim 40 procent zegt in een situatie van 'laag welzijn' te zijn beland. Inmiddels denkt zo'n 60 procent eraan om hun land opnieuw te ontvluchten.