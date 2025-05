Per partij wordt weergegeven welk deel van de stemmers helemaal zeker is van zijn of haar stemkeuze en welk deel nog twijfelt. Iemand wordt gezien als onzekere stemmer als die persoon, naast de partij waarop hij of zij zou stemmen, ook nog één of meer andere partijen overweegt. Per partij staat weergegeven hoe zeker de kiezers van die partij in de laatste zetelpeiling zijn van hun keuze. 'Onzekere kiezers' hebben in de peiling een voorkeur voor een partij, maar overwegen hun stem ook nog aan één of meer andere partijen te geven. De partijen staan op grootte van de verkiezingsuitslag van 2023.