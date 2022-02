De anderhalve meter, mondkapjes en de coronapas: volgens het kabinet zijn ze aan het einde van de maand allemaal niet meer nodig. Tot tevredenheid van een grote meerderheid, maar veel kwetsbare mensen zijn allerminst in jubelstemming.

Twee derde van alle ondervraagden noemt het een goede zaak dat vrijwel alle coronaregels aan het eind van de maand verdwijnen. Mensen met een kwetsbare gezondheid denken daar heel anders over. Van hen vindt nog niet de helft het goed dat de regels verdwijnen, de andere helft vindt het zelfs te vroeg om alles eind februari al op te heffen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder leden van het Opiniepanel.

'Vrijheid voor anderen, isolatie voor mij'

Mensen met een kwetsbare gezondheid vrezen voor hun bewegingsvrijheid na het loslaten van de coronaregels. Die gaven hen enigszins een veilig gevoel, bijvoorbeeld de mondkapjes bij het doen van boodschappen of de coronapas bij het uiteten gaan. Zij verwachten van het kabinet te horen of en hoe zij dat veilig kunnen blijven doen.

Eén van hen in het onderzoek: "Hoe word ik straks nog beschermd? Die vrijheid van anderen betekent meer isolatie voor mij." Een ander roept niet-kwetsbaren in het onderzoek op om ondanks het kabinetsbesluit niet alles te laten varen: "Blijf voor ons alsjeblieft wat basisregels handhaven, zoals handen wassen, geen handen schudden, beetje afstand blijven bewaren."

Lees je dit artikel op je smartphone? Draai het scherm voor betere weergave.

Geen definitief afscheid coronaregels

Een ruime meerderheid van alle ondervraagden (61 procent) denkt dat het afscheid van de coronaregels eind februari niet definitief is. Zij houden er sterk rekening mee dat corona niet uitdooft na omikron en dat een andere variant roet in het eten gooit. "Hoe ziekmakend die is moeten we afwachten, maar dát er een nieuwe golf komt is zeker."

De meesten verwachten dat het kabinet in de herfst van 2022 opnieuw regels moet invoeren. "Dan gaan de temperaturen omlaag en komen alle toeristen terug van vakantie met een nieuwe variant", zegt een ondervraagde.

Persco's verliezen impact

Voor het eerst sinds de start van de coronacrisis is premier Mark Rutte vanavond afwezig bij de persconferentie. Ernst Kuipers zal de aanstaande versoepelingen daar in zijn eentje aankondigen. De zorgminister lijkt daarvoor genoeg gewicht te hebben: 64 procent heeft vertrouwen in hem. Dat cijfer is gelijk gebleven ten opzichte van een maand geleden, vlak na zijn aantreden.

Gevraagd naar de persconferenties, zegt 38 procent het nog belangrijk te vinden dat die regelmatig gehouden blijven worden. Zes op de tien hechten er weinig tot geen waarde meer aan: "Nog voor de persconferentie zie ik op het journaal, lees ik op internet en hoor ik op de radio wat het kabinet die avond gaat zeggen."