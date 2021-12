Elk jaar rond deze tijd laait de discussie weer op: zet je een kunst- of echte kerstboom in huis? De grootste groep (42 procent) gaat dit jaar voor een nepperd. Dat doen ze vooral uit gemak of milieuoverwegingen.

Dat blijkt uit onderzoek onder 31.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Veel deelnemers vinden het wel gemakkelijk dat ze niet elk jaar op kerstbomenjacht hoeven, maar 'm zo van zolder kunnen plukken. Sommige deelnemers hebben het zichzelf wel heel makkelijk gemaakt. "Die van mij ligt opgetuigd en al in de kast. Ik haal 'm uit de doos, stekker in de muur en klaar", schrijft iemand.

30 jaar dezelfde kunstkerstboom

Daarnaast vindt een heel aantal het zonde om voor die paar weken per jaar een boom uit het bos te halen. "Levende bomen horen in de natuur, niet afgekapt in een woning. Onze kunstkerstboom hebben we al dertig jaar. Duurzaam en net zo gezellig", zegt een ondervraagde.

Ook zijn er deelnemers die vertellen dat ze allergisch zijn voor naaldbomen of dat deze gevaarlijk zijn voor hun huisdier.

'Er gaat niets boven een echte boom'

Een kwart (26 procent) haalt dit jaar wel een levende kerstboom in huis. "Er gaat niets boven een echte boom. Die vind ik mooier door hun onregelmatige vorm en ze ruiken zo lekker", schrijft iemand. En een ander: "De boom die we hebben is speciaal gekweekt voor kerst en wordt na afloop gerecycled tot compost."

Drie op de tien (30 procent) zetten geen kerstboom op. De meesten van hen vieren überhaupt geen Kerstmis, versieren hun huis op een andere manier of hebben een kat. "Ik heb geen kerstboom, maar wel een molesterende poezenbende hier", grapt een deelnemer.

FVD'ers gaan vaker voor kunst dan GroenLinks-kiezers

We keken ook naar de politieke voorkeur van panelleden en hun keuze voor een echt of nep exemplaar. Forum voor Democratie- en PVV-stemmers houden het meest van kunstkerstbomen (50 en 49 procent).

GroenLinks- en Partij voor de Dieren-kiezers, van wie je het misschien wel zou verwachten, hebben van alle kiezers het minst vaak een kunstkerstboom in huis (39 en 37 procent).