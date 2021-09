Grote onrust onder raadsleden in het Groningse Oldambt: het lokale ziekenhuis lobbyt daar voor een enorm zonnepark. Als het een vergunning kan regelen, krijgt het ziekenhuis 20 miljoen euro. Raadsleden zijn woedend: "Dit is toch compleet bizar."

"Ik dacht dat ik in een slechte film terecht was gekomen", zegt fractievoorzitter van VCP Oldambt, Jan Kenter. Hij is met stomheid geslagen door het voorstel. "Er wordt hier een relatie gelegd tussen financiële tekorten in een ziekenhuis en de aanleg van een megazonnepark. Het zijn twee zaken die niks met elkaar te maken hebben."

Opmerkelijk voorstel

Het Ommelander Ziekenhuis verkeerde al lange tijd in zwaar weer toen directeur Hennie Sanders in juni een bezoek bracht aan de lokale fracties in de gemeenteraad. Tegelijk broedde het energiebedrijf Powerfield op dat moment op de aanleg van een groot zonnepark, maar had nog een vergunning nodig.

De directeur werd een opmerkelijk voorstel gedaan. Als Sanders de vergunning voor elkaar kan krijgen, dan is het bedrijf bereid om maar liefst 20 miljoen euro in het noodlijdend ziekenhuis te steken. Powerfield trekt dus de portemonnee in ruil voor een vergunning.

'Riekt naar chantage'

Kenter vindt het 'echt compleet bizar'; een ziekenhuis dat openlijk lobbyt voor een ander bedrijf. Tegelijkertijd voelt het raadslid zich ook op een bepaalde manier onder druk gezet. "Ik hield er een onaangenaam gevoel aan over. Het voelt toch alsof het mes op je keel wordt gezet."

"Als wij als raad hier nee tegen zeggen, dan gaat het ziekenhuis dicht", zegt Kenter. "Dat wil je natuurlijk ook niet op je geweten hebben. Dit zaakje riekt toch een beetje naar chantage. Maar aan deze druk toegeven, voelt absoluut niet als een optie. Daar is de hele raad het wel over eens."

In een spagaat

Ook SP-raadslid Herma Nobbe vindt het lastig: "We zitten een beetje in een spagaat. Natuurlijk willen wij goede zorg voor onze burgers en daar hoort een streekziekenhuis bij. Maar dit is natuurlijk niet de manier."

Nobbe vreest voor de toekomst als dit de manier is waarop financiële gaten gevuld gaan worden in de gemeentelijke begroting. "Ik vraag me wel af waar dit dan stopt. Je kunt je afvragen of er zo nog echt sprake is van democratie."

Omkopen van raadsleden

"Dit is gewoon oneigenlijk gebruik van subsidie van het Rijk", vindt hoogleraar Energiemarkten Machiel Mulder. Hij is zeer kritisch over de lobbyactiviteiten van het ziekenhuis. "Wat je hier doet hier doet, is eigenlijk het omkopen van raadsleden en hen dwingen om in te stemmen met het project van Powerfield."

"Terwijl als de raad wil dat ziekenhuis openblijft, dan moet dat via de belastingen geregeld worden", vertelt hij. "Het is niet de bedoeling date bedrijfsleven de maatschappelijke discussie op deze manier beïnvloed."

Nog geen gelopen race

De komst van het zonnepark ligt sowieso gevoelig. Het is dan ook volgens Kenter nog absoluut geen gelopen race dat het megaproject er überhaupt komt. "We hebben als raad duidelijk gezegd dat het park niet meer dan 100 hectaren mag bedragen."

"Er heerst in de regio al het gevoel dat dit prachtige landschap helemaal wordt volgeplempt met zonneplaten. Dat moeten we de burger echt niet aandoen."

Een democratisch proces

Ook Mulder vindt dat er goed gekeken moet worden naar wat de gevolgen zijn voor het Groningse landschap. "Het gaat om een schaars goed, waar je zorgvuldig mee moet omgaan. Op deze manier worden er allemaal oneigenlijke argumenten in de discussie gebracht. Hoe je het gebied wilt inrichten is een democratisch proces."

Zowel het ziekenhuis als het bedrijf Powerfield weigeren om inhoudelijk commentaar te geven op de kwestie en vinden het op dit moment 'niet opportuun' om te reageren.