Zes op de tien mensen (60 procent) vinden dat het kabinet de coronamaatregelen te snel heeft losgelaten. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Voor het eerst dit jaar nemen de zorgen over het coronavirus niet meer af, maar toe.

Veel mensen schrikken van de sterk groeiende besmettingen en wijten dat aan de versoepelingen van eind juni. Gisteren noteerde het RIVM maar liefst 3.600 nieuwe besmettingen. Genoeg redenen voor zorgminister Hugo de Jonge om het OMT te vragen om een spoedadvies. Wat dit gaat betekenen voor de versoepelingen van eind juni is nog onduidelijk, maar een meerderheid betwijfelt of het snel loslaten van veel regels wel een goed idee is geweest.

'Versoepelingen voelden al onbehaaglijk'

"Iedereen, ook ik, was natuurlijk blij met meer vrijheid, maar het voelde ook toen al onbehaaglijk. En inderdaad, het bleek te mooi om waar te zijn", zegt een ondervraagde in het onderzoek over de versoepelingen van 26 juni. Mondkapjes zijn sindsdien op veel plekken niet meer verplicht, discotheken en andere horeca mogen weer volledig open en thuis mag iedereen weer op visite komen. "De spagaat van willen en kunnen, pakt nu heel slecht uit", schrijft iemand.

Volgens veel ondervraagden is vooral ongevaccineerde jongeren te veel vrijheid gegeven. "Na anderhalf jaar beperkingen, moet je van jongeren niet vragen of ze daar even verantwoordelijk mee om willen gaan. Zo werkt het niet", zegt een panellid. Uit de laatste cijfers blijkt driekwart van de besmettingen te worden gevonden bij jongeren. "De keuze om jongeren over te halen het Janssen-vaccin te nemen, zodat ze direct zonder afstand konden feesten, kan zomaar de grootste fout in deze crisis worden", zegt een panellid.

Voor het eerst dit jaar meer zorgen

De explosieve groei van de besmettingscijfers zorgen voor een omslag in de gemoedsrust van mensen. Voor het eerst in 2021 nemen de zorgen over het coronavirus weer toe. Half juni maakte 42 procent zich zorgen, tegenover 60 procent nu. Vooral de snelle opmars van de deltavariant verontrust steeds meer mensen. De zorgen over de verspreiding daarvan in Nederland zijn sterk toegenomen, van 51 procent half juni naar 64 procent nu.

Hoewel het coronavirus vooral in hun leeftijdsgroep rondwaart en zij vaak nog niet beschermd zijn, maken jongeren zich het minste zorgen. De helft (51 procent) van hen zegt bezorgd te zijn over de verspreiding van de deltavariant, tegenover driekwart (77 procent) van de, vrijwel allemaal gevaccineerde, 65-plussers. Een jongere in het onderzoek: "Ik hoor telkens dat ik er niet echt ziek van word en mijn ouders zijn beschermd. Het enige waar ik bang voor ben, is dat het land weer onnodig op slot gaat."