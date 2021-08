Utrecht probeert straatintimidatie aan te pakken. Sinds 10 juni zijn er 74 meldingen binnengekomen bij een nieuw meldpunt, schrijf De Telegraaf, maar het probleem is veel groter. En actie ontbreekt nog, zegt VVD-raadslid Tess Meerding.

Utrecht probeert straatintimidatie aan te pakken. Sinds vorige maand is er een meldpunt gekomen voor slachtoffers. Bij alle 74 meldingen werd als dader een man aangewezen. "We praten er nu over, maar die actie mist nog", zegt Meerding.

Helft van de Utrechters wordt geïntimideerd

"Aan de ene kant schrik je toch van dat getal van 74", zegt raadslid Meerding. "We weten dat het een groot probleem is, maar als je het zwart op wit ziet staan is het toch heel confronterend", zegt VVD-raadslid Tess Meerding. "En wat je ook moet beseffen: dit zijn de gevallen waarvan het bekend is, waarschijnlijk zijn er veel meer dingen die niet zijn gemeld."

In 2019 bleek dat bijna de helft van de Utrechters geïntimideerd worden op straat: vooral jonge vrouwen zijn slachtoffers. Nafluiten, naroepen en ongewenst aanraken is voor hen bijna 'normaal' geworden. Ook LHBTI'ers hebben te maken met intimidatie en worden vaker gediscrimineerd, blijkt uit de meldingen die de gemeente onlangs ontving.

'Sisverbod'

Het college van B&W doet nu onderzoek of het mogelijk is om straatintimidatie in de gemeente strafbaar te stellen. In 2018 deed Rotterdam al een soortgelijke poging, ook wel bekend als het 'sisverbod', maar dat werd toen door de rechter teruggeroepen, omdat het in strijd bleek te zijn met de vrijheid van meningsuiting.

Daarom, zegt ze, moet het verbod anders worden aangepakt. "We willen het meer op gedraging gaan aanvliegen. Dus niet zo zeer wat je zegt, maar hoe je je gedraagt. De burgemeester gaat daar nu ook onderzoek naar doen."

Fikse boete en goede opvoeding

Hoe moet zo'n straf er dan uit zien? "Er moet een fikse boete tegenover staan", bepleit raadslid Meerdink. "Want alleen dat heeft echt een afschrikwekkend effect."

Toch zijn boetes alleen niet voldoende, denkt ze. "We moeten ook in preventie stappen gaan zetten. We moeten ervoor zorgen dat mannen weten dat het gewoon niet kan, en dat begint al bij de opvoeding, en natuurlijk op school" zegt Tess Meerdink. "Zeg als ouder bijvoorbeeld niet alleen tegen je dochter dat ze voorzichtig moet doen, maar zeg tegen je zoon: 'Ga netjes om met vrouwen'."

Gerichte actie

Meerding hoopt dat, nu duidelijker wordt waar straatintimidatie veel voorkomt, er gericht actie wordt ondernomen. "Ga op die plekken bijvoorbeeld kijken of er meer politie ingezet kan worden, en extra surveillance."

"Maar kijk ook of sommige locaties veiliger gemaakt kunnen worden, door bijvoorbeeld gekke stille paadjes aan te pakken."