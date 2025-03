De grondstoffendeal, de houding van Europa, de NAVO en satellieten: de huidige geopolitieke spanningen roepen veel vragen op. Wij verzamelden er een aantal die jullie ons de afgelopen dagen stelden in de chat.

In een speciale televisie-uitzending besteedden we op 8 maart aandacht aan jullie vragen over de geopolitieke ontwikkelingen. Na die uitzending werden er opnieuw veel vragen gesteld in de chat van EenVandaag. Die vervolgvragen leggen we nu voor aan defensie-expert Peter Wijninga. Hij werkt bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS).

1. Wat staat er voor Europa op het spel in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland?

Volgens Wijninga staat de wereldorde op het spel. "Na 1945 is afgesproken dat landen niet zomaar andere landen mogen aanvallen om gebieden te veroveren. Als je dat toestaat zoals in het geval van Rusland, dan kan dat een signaal zijn voor andere landen om hetzelfde te doen."

Denk bijvoorbeeld aan de interesse van Trump om Groenland in te nemen en de handelsoorlog met Canada, maar ook in Zuid-Amerika leven soortgelijke ideeën, gaat hij verder. "Daarnaast kan het Rusland en Poetin aanmoedigen om verdere stappen in Europa te zetten. Denk aan het willen binnenvallen van Moldavië en Georgië. Als de NAVO verder verzwakt - bijvoorbeeld door een afname van Amerikaanse steun - kunnen de Baltische staten kwetsbaar worden. Dat zijn landen die lid zijn van de NAVO."

Bovendien wordt de internationale rechtsorde hierdoor ondermijnd, vervolgt Wijninga. "Dankzij een goed functionerende rechtsorde kunnen we wereldwijd handel drijven. Als dat op losse schroeven komt te staan, kan dat grote economische gevolgen hebben. Ook voor Nederland. Een derde van het Nederlandse inkomen wordt in het buitenland gegenereerd. Dus er is niet zozeer een direct oorlogsgevaar in Nederland, maar we kunnen wel secundaire gevolgen gaan merken."

Bron: Peter Wijninga

2. Wat kan Mark Rutte doen om de NAVO bij elkaar te houden?

Hij moet vooral zorgen dat de relaties met Amerika goed blijven, benadrukt Wijninga. "Dat is een enorme uitdaging onder de regering van Trump, maar we hebben geen keuze. Rutte heeft eerder laten zien dat hij goed is in het onderhouden van relaties, en dat is nu zijn belangrijkste taak."

"Daarnaast moet hij binnen de Europese NAVO-landen zorgen voor eensgezindheid. Dat is ook een opgave, vooral door Hongarije, dat een eigen koers vaart. Hij zal zijn diplomatieke vaardigheden maximaal moeten inzetten om deze relaties werkbaar te houden."

3. Waarom is de grondstoffendeal belangrijk voor de oorlog? En kan Europa geen deal sluiten?

De grondstoffendeal zou Amerika in ieder geval voor een aantal jaar aan Oekraïne binden, zegt Wijninga. "Dat op zichzelf is een vorm van veiligheidsgarantie, omdat het betekent dat de VS een commercieel belang heeft bij een relatie met Oekraïne. Dit betekent echter niet per se dat dit direct vertaald kan worden naar militaire steun."

Wijninga ziet het niet snel gebeuren dat er een grondstoffendeal komt tussen de EU en Oekraïne. "Binnen de EU zijn er namelijk landen die Oekraïne absoluut niet willen ondersteunen, zoals Hongarije en Slowakije. Daar loopt het mis. Als de EU zo'n deal zou sluiten, is het bovendien de vraag of wij in staat zijn dezelfde veiligheidsgaranties te bieden als Amerika."

"Maar Europa kan wél een rol spelen bij het tot stand brengen van een wapenstilstand en het vredesproces dat daarop moet volgen."

4. Wat kunnen Europese landen doen om toch daadkrachtig te kunnen optreden tegen Rusland als Hongarije dwars blijft liggen?

De eerste stap is een totstandkoming van een troepenmacht die bij een bestand in Oekraïne een afschrikkende werking kan hebben op Rusland, zegt Wijninga. "Deze troepenmacht zal in de kern Europees zijn, maar er zitten waarschijnlijk ook niet-Europese landen bij zoals Canada. Of andere landen die niet tot de NAVO horen, zoals Ierland. Zelfs Australië wordt genoemd om deel te nemen aan een troepenmacht", vertelt hij.

Wijninga noemt het belangrijk dat deze troepenmacht snel tot stand komt en in staat is om oorlog te voeren. "Europese landen hebben zonder Hongarije afgesproken om defensie te versterken met 800 miljard euro, daarmee is een belangrijke stap gezet", gaat hij verder. Inmiddels blijkt dat Hongarije wel heeft ingestemd met het plan in het algemeen, maar een voorbehoud heeft gemaakt over de steun aan Oekraïne.

"Zo'n voornemen is natuurlijk prachtig, vindt hij. "Maar het moet wel in alle nationale parlementen van de verschillende lidstaten worden opgepakt en goedgekeurd. Daarnaast moet er een lange termijnprogramma binnen Europa komen om de defensiecapaciteiten aan te jagen, bijvoorbeeld op het gebied van luchtverdediging en inlichtingen."

5. Moet Europa meer werken met China om daarmee Trump onder druk te zetten?

Dat is natuurlijk een optie, zegt Wijninga. "Als Trump zich zo blijft gedragen en een handelsoorlog tussen de EU en Amerika veroorzaakt, met vervelende gevolgen, dan zou je kunnen zeggen: 'Als Trump dat doet, kunnen we beter handel drijven met China.'"

Belangrijk is dat Europa hierin eensgezind is, gaat Wijninga verder. "Als je die stap zet, moet je dit duidelijk aankondigen aan de VS. Misschien kun je het zelfs als onderhandelingspunt gebruiken. Ik vind het idee om hiermee te spelen helemaal niet zo slecht. Dit is iets voor de Europese Commissie, wat betekent dat de Europese landen hierachter moeten staan."

6. Is er een Europees alternatief voor F-35 vliegtuigen?

"Nee, er is geen enkel Europees vliegtuig dat aan de F-35 kan tippen", zegt Wijninga. "Toen er een besluit moest worden genomen over de opvolger van de F-16, ontwikkelden de Britten en de Fransen een straaljager, de Eurofighter die als concurrent van de F-35 werd gepresenteerd."

Volgens de defensiespecialist waren deze toestellen toch niet te vergelijken met de F-35 vliegtuigen. "Ook zie je dat landen die bijvoorbeeld de Eurofighter hebben gebouwd en gekocht, inmiddels allemaal toch de F-35 hebben besteld", vertelt hij.

Wijninga beschouwt de versnippering van de Europese militaire industrie over verschillende landen, als een rem voor innovatie. "We zijn op het gebied van logistiek, inlichtingen en vooral softwareprogramma's afhankelijk van de Verenigde Staten. Ik denk dat die Amerikaanse afhankelijkheid een signaal moet zijn voor Europa om daadwerkelijk met wat innovatieve projecten te komen die leiden tot soortgelijke capaciteiten."

7. Is er een alternatief voor de Amerikaanse satellieten?

Ja, er is een alternatief, zegt Wijninga. "Er zijn namelijk Europese militaire observatiesatellieten, maar veel te weinig. De Amerikanen hebben zo'n 100 militaire satellieten in de ruimte, waarmee ze op elk moment van de dag overal ter wereld kunnen meekijken. In Europa is dat anders: de Britten en Fransen hebben er enkele, maar het blijft beperkt tot een tiental."

Dat betekent dat zonder Amerikaanse satellieten niet alles continu in de gaten kan worden gehouden, bijvoorbeeld in Oekraïne. Hierdoor ontstaan gaten in de informatievoorziening, wat nadelig is voor Oekraïne, vervolgt Wijninga.

"Er wordt wel gewerkt aan een nieuw Europees systeem, IRIS², dat waarschijnlijk qua betrouwbaarheid en techniek beter zal zijn dan het Amerikaanse Starlink, van Elon Musk. Dat zou een grote verbetering kunnen betekenen, maar dit systeem is er op dit moment nog niet."