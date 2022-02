Een tweet van Henk Krol over een gescheurde leverworst doet heel wat stof opwaaien op sociale media. Want hoe kan het dat de verpakking openscheurde nadat hij het netjes in de koelkast had gelegd? Dat kan verschillende redenen hebben, zeggen experts.

"Ik moet eerlijk zeggen: ik koop zo'n leverworst eigenlijk nooit", vertelt Henk Krol. "Ik houd er niet eens van, maar de honden vinden het heerlijk. Dus ik had zo'n worst van een kilo meegenomen en keurig in de koelkast gelegd." Totdat de dag daarna iets geks gebeurde. "Ik doe de koelkast open en denk: 'Hoe is het mogelijk?' Hij was helemaal recht door midden opengescheurd, alsof het met een mes was open gesneden."

Meer water dan vlees?

Krol dacht dat de scheur met water te maken heeft, schreef hij op Twitter. "Bij koude temperaturen zet water uit. Dat leerde je vroeger op school. Vandaag zag ik er een voorbeeld van: gisteren legde ik voor de honden een leverworst in de koelkast, vanmorgen kwam hij er zo uit. Ongekend prachtig opengescheurd! Meer water dan vlees?"

Bevat leverworst dan ook meer water dan vlees? "Het belangrijkste ingrediënt van leverworst is varkenslever, varkensvlees", zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. "Maar in leverworst uit de supermarkt wordt vaak ook wel water toegevoegd. Dat kun je zelf ook checken bij de ingrediëntenlijst. Als je die lijst bekijkt, zie je het ingrediënt wat het meeste voorkomt als eerste staan."

Scheuren in de verpakking

"Varkenslever en dan water. Dat is het eerste wat 'ie daarna noemt", zegt Krol. Het op één na belangrijkste ingrediënt dus. Maar een grotere boosdoener is meel, dat ook vaak wordt toegevoegd aan leverworst, vertelt slager Albert Dantuma.

"Er zijn natuurlijk verschillende recepteren, maar veel mensen gebruiken meel in leverworst", zegt hij. "Bijvoorbeeld voor de binding. En meel kan veel water opnemen, wat kan zorgen voor scheuren." Dantuma zelf gebruikt nooit meel: hij zet in op duurzame leverworst. "Dat zijn bepaalde leveranciers die grote afname hebben bij retail. Meel met water kost niet veel, dus dan kun je de prijs een beetje drukken."

Temperatuur in de koelkast

Henk Krol dacht dat de temperatuur van zijn koelkast misschien een rol speelde. Het Voedingscentrum adviseert de koelkast op 4 graden te zetten. "Als bijvoorbeeld de koelkast heel koud staat en de achterkant zelfs een beetje bevriest, dan kan dat water gaan uitzetten", vertelt Van der Vossen. "Dan kan de verpakking scheuren. Wellicht was in dit geval de verpakkingskwaliteit ook niet zo goed."

Toch kan je een leverworst zelfs invriezen, vertelt slager Dantuma. "Als je hem wat langer wil bewaren, kun je hem het beste in de vriezer doen. Hij wordt dan wel bruin, maar als hij weer ontdooit wordt hij wel weer mooi."

Kwaliteit achteruit na invriezen

Maar doe de worst dan wel in een andere verpakking en niet in het strakke plastic, zegt Van der Vossen. "Vergeet ook niet dat de kwaliteit, na invriezen, wat achteruit kan gaan."

Dat hij bruin wordt, is volgens Dantuma geen probleem. "Je kunt ook wel merken dat als je leverworst snijdt en je zet 't op tafel bij een borrel, dan verkleurt hij heel snel. Hij wordt dan snel bruin. Het is in die zin een kwetsbaar product." Dat kan Henk Krol in ieder geval bevestigen.