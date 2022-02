Buitenlandse investeerders zien Nederland als ideale proeftuin voor innovatieve supermarktformules. De snelle bezorgdiensten kenden we al in grote steden. Sinds vorige maand kunnen Nederlanders ook bij de Chinese 'one-stop-shop' Ochama kopen.

Retaildeskundige Cor Molenaar doet al decennia onderzoek doet naar de 'supermarkt' en signaleert dat de markt inderdaad onrustig is. Er komen steeds meer snelbezorgdiensten die binnen 10 minuten bij je thuis zijn met boodschappen. Maar kan het niet nog makkelijker? Bij Ochama in Rotterdam zou je alles moeten kunnen krijgen: van boodschappen tot meubels.

'Ons land is de ideale proeftuin'

Ochama is van oorsprong Chinees. Dat buitenlandse investeerders juist voor ons land kiezen, heeft volgens Molenaar een aantal redenen. "We hebben in Nederland een open markt, zonder dominante speler, waardoor die vrij toegankelijk is voor nieuwkomers."

"Nederlandse consumenten zijn ook niet zo trouw", zegt Molenaar. "Dus ze laten zich makkelijk verleiden met lage prijzen. En verder staan Nederlanders open voor nieuwigheden. Vandaar dat online winkelen hier al zo snel gewoon werd. Voor snelbezorgers geldt nog het voordeel dat we een dichtbevolkt land zijn."

Niet meteen voor de winst

De investeerders komen overal vandaan: snelbezorgers Gorillas en Flink komen uit Duitsland. En het megabedrijf JD.com uit China zit dus in ons land met 'one-stop-shop' Ochama. Volgens Molenaar vinden ze vooral marktpotentie en marktpositie belangrijk. Dus of je erin slaagt met je formule een groot deel van de markt te veroveren. Dat bepaalt de waarde van een bedrijf.

Bron: EenVandaag Cor Molenaar

Het gaat niet om directe winst: dat is pas belangrijk als de markt eenmaal gestabiliseerd is. En daarvan is nog geen sprake: "Na een paar jaar moet duidelijk zijn of een formule aanslaat. Dan is het tijd om de formule uit te bouwen, te verkopen of om je verlies te nemen. Dat laatste hoort er ook gewoon bij. Niet alle partijen gaan deze strijd overleven, er gaan zeker klappen vallen."

Digitaal winkelen

Ochama verwacht in Nederland dat vooral millenials en jonge gezinnen daar hun boodschappen komen doen. Dat kopen gebeurt digitaal. Een robot pakt je spullen en je haalt het op of het wordt thuisbezorgd. "Het is voor hen makkelijk als ze de tijd in de supermarkt kunnen verkorten. Die besteden ze liever in de sportschool of aan iets leuks doen met de kinderen", zegt Mark den Butter van Ochama Nederland.

"Maar we zijn er ook zeker voor ouderen", vertelt hij. Hoewel het voor ouderen soms wennen is om alles online uit te kiezen en te kopen. "We zorgen ervoor dat er in onze winkels altijd genoeg personeel op de vloer is om service te bieden."

Lidmaatschap

Ochama wil de markt niet veroveren, maar juist ontzorgen, zegt Den Butter. In China bestaat het bedrijf al veel langer. "Daar is de winkel vooral gericht op dames", zegt Molenaar. "Daar zijn mensen lid. En met dat lidmaatschap kunnen ze loyaliteitspunten opbouwen. En ze willen dat vrouwen terugkomen, dus zit er ook een soort spelprogramma achter. Een programma waarmee het bedrijf informatie krijgt. Gewonnen punten kunnen weer ingezet worden voor artikelen."

Bron: EenVandaag Mark den Butter

Bij Ochama in Nederland kun je nog niet gamen en gokken, maar is een lidmaatschap wel vereist. "Maar het is laagdrempelig", zegt Den Butter. "Het doel is dat we daarmee beter op de behoefte van de klant kunnen inspelen en bepaalde privileges kunnen aanbieden. We willen weinig van je weten, maar wel je interesses."