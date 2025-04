Het paasweekend is begonnen en daar kan je de Matthäus-Passion niet bij weg denken. Nederlanders zijn gek op de compositie van Johann Sebastian Bach. "Ik ken geen ander land dat zoveel de Matthäus-Passion uitdraagt als Nederland."

In de passietijd, de 2 weken voor Pasen, wordt maar liefst 147 keer de Matthäus-Passion uitgedragen in ons land. Johann Sebastian Bach componeerde het in 1727, maar toen was het nog helemaal niet populair, vertelt musicus en Bach-kenner Arjan Breukhoven. "In 1750 overleed Bach, voor die tijd had hij de compositie maar vier keer uitgedragen, dat is helemaal niet veel."

In een la verdwenen

Na de dood van Bach was de Matthäus-Passion ergens 'in een la verdwenen', vertelt Breukhoven. "Toen is er met de compositie bijna 100 jaar niks gedaan tot de Duitse componist Felix Mendelssohn de Matthäus-Passion herontdekte." Volgens Breukhoven heeft dat de Matthäus-Passion wereldwijd weer groot gebracht.

En ook in Nederland werd de compositie toen weer bekend. In Rotterdam werd de Matthäus-Passion in 1870 voor het eerst uitgedragen in Nederland, daarna volgde Amsterdam. Bach-kenner Breukhoven komt zelf uit Rotterdam: "Ik ben natuurlijk waanzinnig trots dat het daar voor het eerst was." Na het uitdragen in Amsterdam werd de compositie door veel orkesten en koren opgepakt, waarna het alleen nog maar populairder werd.

Lijden staat centraal

Ondertussen is de compositie bijna 300 jaar oud, maar het verhaal van het stuk is nog steeds erg actueel, volgens Breukhoven. "In de Matthäus-Passion staat de hele weg van de veroordeling, het lijden en uiteindelijk de kruisiging, het sterven voor Christus." Voor Breukhoven is het thema 'lijden' voor mensen herkenbaar: "Je hoeft de krant niet eens open te slaan, op de voorpagina zie al wat voor lijden er in de wereld is."

Volgens van Breukhoven hoef je niet gelovig te zijn om te kunnen genieten van de Matthäus-Passion. "Naast dat het een prachtig stuk is, zijn mensen ook onder de indruk van het verhaal. Ik vind het waanzinnig dat 300 jaar nadat het stuk is gecomponeerd, er nog steeds talrijk mensen naartoe gaan."

PassieBarometer

Het aantal Matthäus-Passions wordt in Nederland nauwlettend in de gaten gehouden. Monique van den Hoogen telt al 11 jaar de hoeveelheid uitgedragen Matthäus-Passions en de Johannes-Passions voor de PassieBarometer van ZingMagazine. Naast de 147 Matthäus-Passions heeft Van Hoogen ook 42 Johannes-Passiones en 5 junior Matthäus-Passions geteld.

Van den Hoogen doet het tellen voor de PassieBarometer al die jaren met veel plezier. Ondertussen wordt ze de 'passievrucht' genoemd door collega's bij ZingMagazine. "Altijd na Pasen vragen collega's of ik moet afkicken. Mijn voelsprieten staan aan, je wil zo graag een nieuwe Matthäus- of Johannes-passion vinden."

'Nergens zoveel uitgevoerd'

Van Hoogen ziet ook dat de Nederlandse Matthäus-Passion-gekte uniek is. "In Duitsland zijn er volgens mij maar een aantal grote Matthäus-Passions die ik heb gevonden."

"Ik ken geen ander land als Nederland waar de Matthäus en de Johanes Passions zo vaak worden uitgevoerd", sluit ze af.