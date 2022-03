Hoewel de naam anders doet vernoemen is de eikelmuis geen muis, maar een soort eekhoorn met een grote pluimstaart. Volgens expert Ellen van Norren is de eikelmuis de meest bedreigde knaagdiersoort van Nederland, gevolgd door de korenwolf.

Het beestje springt van tak naar tak. De eikelmuis leeft van oudsher alleen in Zuid-Limburg en omliggende hellingbossen, en in de jaren 50 kwam hij daar ook nog algemeen voor.

Heel weinig

Sinds een paar jaar zijn dat er alleen heel wat flink minder geworden. Er zijn nog maar zo'n 100 tot 150 eikelmuizen zijn in twee bosgebieden in Zuid-Limburg. Van Norren van de Zoogdiervereniging geeft aan dat dat voornamelijk komt door veranderingen in het Limburgse landschap.

"Door het opruimen van het landschap, door het opruimen van oud hout en de schaalvergroting van het agrarische gebied." Volgens Van Norren zijn eikelmuizen heel erg gebaad bij rommelhoekjes, wildernis, bosranden en hagen.

Bewegend beeld

De eikelmuis is enorm lastig te vinden in het bos, om over bewegend beeld maken nog maar te spreken. Maar toch is het de Zoogdiervereniging gelukt, vertelt Van Norren.

"Het is vorig jaar is gelukt om een filmpje te maken. We gaan er dit jaar voor om voor het eerst professioneel beeld van eikelmuizen te krijgen. Dit beeld is nog niet in het nieuws geweest, dus leuk als jullie dat naar buiten willen brengen."

Uniek bewegend beeld van de eikelmuis

Buiten Europa meer

De populatie van de eikelmuis is in Nederland flink geslonken, maar dat is buiten onze grenzen níet het geval. Volgens Christiaan van der Hoeven, bioloog en expert bedreigde diersoorten bij het Wereld Natuur Fonds, zijn er in Europa zijn meer weelderige gebieden waar de eikelmuis vrij kan leven.

"We zijn een drukbevolkt land, heel erg opgeknipt en gefragmenteerd. Er is gewoon weinig ruimte voor de eikelmuis, en dat betekent dat er meer bedreigingen zijn."

Verplichting om dieren te beschermen

We hebben volgens Van Norren twee ernstig bedreigde zoogdiersoorten in Nederland, beiden in Zuid-Limburg, en dat zijn de eikelmuis en de korenwolf. Voor de wilde hamster is al langer een fokprogramma aan de gang, waarbij het belangrijk is dat de landbouw hamster-vriendelijk wordt.

Volgens Van der Hoeven is het niet raar dat we veel moeite doen om een soort die in Europa verder niet bedreigd wordt, proberen te beschermen. "Dat is juist de verplichting die we gezamenlijk aan zijn gegaan in Europa. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de dieren die bedreigd worden in zijn land." Van der Hoeven benadrukt dat we in Nederland heel goede wetgeving en veel vrijwilligers om dit mogelijk te maken. Dat ziet hij in andere landen anders.