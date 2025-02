Einde aan de oorlog in Oekraïne, daarover werd gisteren gestemd in de VN-Veiligheidsraad. In de resolutie van Amerika werd geen kritisch woord over Rusland geschreven. "Het is typerend voor de veranderende verhouding van de VS."

Er werd gestemd over een Amerikaanse resolutie die een einde aan de oorlog verzocht. In dat besluit werd stilgestaan bij de slachtoffers die zijn gevallen in de oorlog. De VS en Rusland plus acht andere landen stemden voor, vijf landen onthielden zich van stemming. Onder andere Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stemden niet.

Amerika draait

Toen Donald Trump was herkozen wisten we al dat die veranderende verhouding eraan zat te komen, zegt Jaïr van der Lijn van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). "Hij was veel eerder al duidelijk dat ze meer toenadering zouden zoeken tot Rusland. Bij de Europeanen is dat eigenlijk de laatste weken pas echt gaan inzinken."

Het gaat wel heel erg snel, vindt Van der Lijn. "Maar volgens mij was het tijdens de Munich Security Conference wel duidelijk dat Europa ernaar staat te kijken en zich achter de oren moet krabben. Opeens staat Europa hier alleen en was niet voorbereid op het feit dat ze uitgesloten zouden worden van gesprekken met Rusland. Dat hadden ze wel veel eerder moeten doen natuurlijk."

'Europa alleen op de dansvloer'

Nu de VS steeds meer toenadering tot Rusland zoekt, lijkt Europa een belangrijke partner kwijt te raken. "Eigenlijk is het een dans waar Europa altijd samen was met Amerika. Maar nu gaat Amerika vreemd met Rusland en staat Europa alleen op de dansvloer."

"Maar er is meer gaande", gaat Van der Lijn verder. "Europa moet inderdaad verder en beseft zich dat we niet meer kunnen bouwen op Amerika. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar China. Die op hun beurt ook kijken ook naar de dans tussen Amerika en Rusland en denken: 'Maar Rusland was toch ons vriendje?' China wordt ook heel erg zenuwachtig. We weten niet welke kant het opgaat."

Wat verandert er nu écht?

Is het een concrete beslissing of gebeurt er niet zoveel? Van der Lijn denkt dat er in de praktijk weinig verandert. "Er moeten vredesonderhandelingen komen, maar die zouden er toch al komen. Nu kunnen Amerika en Rusland samen proberen tot een akkoord te komen, maar grote kans dat Oekraïne tegen dat akkoord is en niet toestaat een deel van hun land op te geven."

"In dat geval zal Europa hoogst waarschijnlijk ook niet voor zijn. En dan is het dus puur een akkoord tussen Amerika en Rusland, en meer niet. Het brengt Europa en Oekraïne wel in een heel lastig parket. Het is een signaal dat de VS vrede wil ten koste van alles, omdat vrede volgens de Amerikanen gewoon heel belangrijk is."

Frankrijk en VK stemmen niet

Vijf landen stemden niet voor of tegen de resolutie, maar onthielden zich van stemmen. Onder die landen zaten Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Volgens Van der Lijn doen ze dat om de deur niet dicht te gooien voor de VS. "Als je voor stemt, accepteer je inderdaad dat je niet noemt dat Rusland de aanstichter is. Als je tegen stemt, geef je een signaal dat je niks met de Amerikanen in gesprek wil."

"Bij onthouding houd je je een beetje op de oppervlakte. Dan kan het zijn dat je later besluit dat het wel de goede kant op gaat en dan kun je nog aansluiten. Of als het niet werkt tussen de Amerikanen en Russen, kun je kijken naar de aanpak van eerder. Ze willen de VS een kans geven."

Afnemende invloed VN

"Als je kijkt naar de periode vanaf de koude oorlog tot ongeveer 10 jaar geleden, gingen alle indicatoren in de wereld de goede kant op. Toen ging de wereld door een periode van eigenlijk relatief heel veel vreedzame oplossingen. Afnemende aantallen conflicten, afnemende aantallen slachtoffers in conflicten."

Dat kwam volgens Van der Lijn omdat alle grote mogendheden elkaar konden vinden in de Veiligheidsraad. "Dat is veranderd. Er is steeds minder akkoord en steeds vaker onenigheid."

Buiten de Veiligheidsraad om

Van der Lijn is bang dat in de Veiligheidsraad niemand het meer met elkaar kan vinden. "Dat hebben we ook gehad in de Koude Oorlog, maar de wereld is nu veel gefragmenteerder."

"Met vijf VETO-machten in de Veiligheidsraad is het ook mogelijk dat vrijwel alle beslissingen buiten de Veiligheidsraad omgaan, omdat ze elkaar niet kunnen vinden in de Veiligheidsraad", zegt hij tot slot.