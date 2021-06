Om grootschalige fraude te voorkomen moet er een toezichthouder komen voor de vastgoedwereld. Dat stelt professor Dirk Brounen, hoogleraar vastgoedbeleggingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vandaag in EenVandaag. Volgens Brounen leent de vastgoedwereld zich eenvoudig voor fraude, omdat het ingewikkeld is om de waarde vast te stellen van grootschalige kantoorpanden. "Je kunt zo miljoenen laten ontstaan en verliezen op één dag. Zo kun je veel geld witwassen"

Vorige week startte de rechtszaak naar de grootste fraudezaak in Nederland ooit, waarbij tientallen verdachten in het beklaagdenbankje zitten. Ze zouden voor hun werkgevers Philips Pensioenfonds en Bouwfonds diverse gebouwen voor te veel geld hebben aangekocht, en de winst voor eigen gebruik hebben afgeroomd. Twee verdachten hebben inmiddels voor tientallen miljoenen een schikking getroffen met justitie, om in ieder geval geen geldboetes te krijgen. Brounen: "Je zou kunnen zeggen dat de vastgoedsector de dupe is geworden van het feit dat het toezicht op de financiële sector de laatste jaren heel streng is! De Autotiteit Financiele Markten heeft hele strenge controles -in vergelijking met omringende landen . Dus mensen die slechte intenties hebben,. en geld willen witwassen, weten dat ze het in de financiele wereld niet moeten proberen. Bij de vastgoedsector is het toezicht betrekkelijk arm. De kans dat een notaris wordt bezocht door iemand van de FIOD is kleiner dan twee procent! En dat trekt dus het geld daar naar toe!"

Volgens Brounen is een toezichthouder, vergelijkbaar met de AFM, hard nodig: "Er moet een monitor worden ingesteld, waarin wordt gekeken naar hoe vaak iets wordt verkocht en of de prijzen reeel zijn. Als dat niet zo is, en er is sprake van veel transacties, dan moet er rood lampje gaan branden bij bijvoorbeeld de notaris", aldus Brounen.