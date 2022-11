Op steenworp afstand van waar de ouders van Paul Guard vlucht MH17 instapten in juli 2014, doet de rechtbank deze week uitspraak in de strafzaak tegen vier verdachten. Paul is naar Amsterdam gekomen om het vonnis bij te wonen, met zijn 7-jarige dochter.

"Ik wil haar uitleggen wat er is gebeurd en hoe fantastisch haar opa en oma waren", zegt Paul. Samen met andere tientallen nabestaanden uit Australië kwam Paul deze week naar Amsterdam.

Speciale plek

Het is een verre reis, vanuit Australië naar Nederland. Een die hij in 2017 ook maakte, toen het MH17-monument in Vijfhuizen werd onthuld. Om het monument, een soort oog met alle namen met de slachtoffers erin gegraveerd, is een bos gepland. Het heeft de vorm van een strik. Voor iedere inzittende is een boom gepland.

Ook voor Jill en Roger Guard, zijn ouders. "Het is altijd emotioneel om hier weer te zijn, het is een speciale plek voor families", zegt Paul. Het is een plek waar hij de Nederlandse initiatiefnemers dankbaar voor is. Er zijn, brengt herinneringen terug. Aan de opening 5 jaar geleden, maar ook aan de ramp met het vliegtuig. "We zijn verdrietig, maar ook dankbaar dat ze het hebben laten bouwen."

'Missen ze elke dag'

Bij de ramp verloor hij zijn 'fantastische' ouders, vertelt hij. Jill en Roger waren beiden dokter, ze hadden hun leven hadden gewijd aan het helpen van anderen. "Ze hebben ons als kind alles gegeven wat we maar hoopten dat we zouden krijgen", omschrijft Paul zijn ouders.

Ze genoten ervan om als familie bij elkaar te zijn. "Om met elkaar te reizen bijvoorbeeld. We missen ze elke dag."

Bron: EenVandaag Jill en Roger Guard kwamen om bij de ramp met MH17

Geen tijd meer

Het echtpaar Guard had net een reis door Europa erop zitten. Langs de Donau, door Oostenrijk, naar België. "Het was een geweldige trip, maar ze wilden weer graag naar huis en hun kleinkinderen zien." Dat was ze niet gegeven.

"Het is vooral heel verdrietig dat we geen tijd meer met ze hebben nu", vertelt Paul. "Mijn vrouw en ik hebben inmiddels kinderen. Het is heel verdrietig dat ze dat als grootouders niet hebben kunnen meemaken."

Genezingsproces

De uitspraak is belangrijk voor het genezingsproces, zegt Paul. Het betekent veel voor families, legt hij uit. "Dat de wereld weet: dit is er gebeurd en dat wij kunnen zeggen: dit is onacceptabel. Het is niet normaal, dat moet de wereld zien."

"We houden veel van de mensen die we zijn verloren en we vinden het belangrijk dat de feiten op een rij worden gezet. Zodat de wereld weet wat er is gebeurd", voegt hij toe.

Bron: EenVandaag Roger Guard leest zijn kinderen voor

Vier keer levenslang

De eis vier keer levenslang is de juiste straf, zegt Guard. "Ik denk dat het belangrijk is om te laten zien dat ons iets kwaadaardigs is aangedaan en dat er er daar een prijs voor betaald moet worden."

Het neerhalen noemt hij een schending van allerlei verdragen en afspraken. "Er was een militair conflict gaande. De criminelen die dat hebben gedaan moeten vervolgd worden voor wat ze hebben gedaan."

Belangrijk signaal

"Vanaf het begin heb ik de schuld gegeven aan het conflict", zegt Guard. Het neerhalen van vlucht MH17 noemt hij een criminele daad. Dat de feiten nu onderzocht zijn, is belangrijk. "Zeker gezien al het nep-nieuws."

Een uitspraak noemt hij een belangrijk signaal. "Naar de mensen die deelnemen aan dit stomme en zinloze conflict." Er moet toch een oplossing te vinden moet zijn zonder schieten en zonder bommen, vraagt hij zich af.

'Stop dit gekke conflict'

Guard hoopt dat er een vreedzame oplossing gevonden kan worden. "Het helpt niemand. Veel mensen lijden, worden gedood, moeten vluchten. Het is een vreselijke situatie."

Hij doet daarom een oproep aan de Russische bevolking. "Stop dit gekke conflict. Doe niet mee met deze gekke oorlog. Jullie leider laat jullie barsten. Dit is onnodig, stom en belachelijk conflict. Het moet gestopt worden."