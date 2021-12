Horecaondernemer Baukje Haarsma uit Leeuwarden is ontzettend dankbaar voor de crowdfunding die voor haar bedrijf is opgezet nadat ze zaterdag in tranen haar verhaal deed bij EenVandaag. "Maar het is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat."

Inmiddels is er ruim 26.000 euro opgehaald voor de horecazaak van Haarsma. Omdat ze afgelopen twee jaar haar zaak heeft verbouwd en nog niet zo lang open is, krijgt ze geen overheidssteun. De steun wordt namelijk gebaseerd op eerder gedraaide omzet, die ze niet heeft. Ze valt net buiten de boot.

Verlies is groot

De Leeuwardse zaak staat er prachtig bij: versiering en lampjes sieren het restaurant dat al volledig in kerstsfeer is gebracht. "Allemaal voor niets", verzucht Baukje Haarsma. Er wordt voortdurend een aanslag op flexibiliteit gedaan, zegt Haarsma.

"Daarnaast is het vooral vervelend dat je niet weet of je personeel er straks nog wel is. Ze kunnen misschien wel een maand zonder inkomen, maar die moeten uiteindelijk ook hun huur kunnen betalen. Dus je personeel raak je kwijt. Daarnaast hadden we natuurlijk allemaal personeelsborrels georganiseerd. Kerst stond voor de deur. Wij hebben 250 zitplaatsen. Tel uit wat ons verlies op dit moment is. Zonder steun houden we het niet lang vol."

Moedeloos

"Het houdt een keer op", zei ze zaterdag tegen EenVandaag toen het haar te veel werd. De ondernemer wordt er namelijk moedeloos van.

"Elke keer hebben we dingen verzonnen om toch het hoofd boven water te kunnen houden. In totaal hebben we twee normale maanden kunnen draaien deze herfst. We hebben nú geld nodig."

Ondernemer Baukje Haarsma was afgelopen zaterdag in tranen vanwege het uitblijven van coronasteun.

Niet de enige

"Alleen al in Leeuwarden en omstreken ken ik vijf andere ondernemers die buiten de compensatieregelingen vallen, maar dat zullen er nog veel meer zijn", zegt Haarsma. "Dus vraag ik me af hoe groot deze groep in het hele land dan wel niet is. Een drukke kerstperiode stond voor de deur, maar dan komt nu de lockdown voor ons allemaal als een klap in ons gezicht."

MKB Nederland ziet ook dat Haarsma niet de enige is. "Er is echt een gebrek aan maatwerk", zegt voorman Jacco Vonhof. "Ik wil niet wachten op het moment dat al deze ondernemers breken en er een golf van faillissementen komt."

Ondernemer Baukje Haarsma kijkt terug op de hartverwarmende reacties nadat een crowdfunding werd opgezet toen ze haar verhaal deed over haar situatie bij EenVandaag

Zorg voor je ondernemers

"Als er voor de ondernemers die buiten de boot vallen wederom géén compensatie komt, waar halen zij dan hun geld vandaan?", vraagt Vonhof zich af. "Dan ga je dus failliet."

Het is volgens hem absoluut geen tijd om als overheid heel zuinig te zijn. "Dat hoeft nu helemaal niet." Hij heeft dan ook een duidelijke boodschap aan het kabinet: "Zorg nou goed voor je ondernemers. Je hebt ze ook na de crisis nog nodig."

Jacco Vonhof van MKB Nederland vindt dat de overheid maatwerk moet toepassen.

Boegbeeld

Het fragment van de ondernemer in tranen werd afgelopen weekend volop gedeeld. Ook meerdere talkshows besteedden er aandacht aan, waardoor veel mensen besloten om online een donatie achter te laten. "Dat helpt zeker", zegt Haarsma. "Maar liever had ik gewild dat we ruimhartig gecompenseerd zouden worden."

"Kijk, ik ben nu een beetje het boegbeeld geworden voor de rest van Nederland, maar er zijn zoveel ondernemers tussen wal en schip gevallen. Ik ben niet de enige. Dus er moet nu echt iets gebeuren vanuit Den Haag. Die compensatie is hard nodig."

800 ondernemers

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen zegt hij blijft strijden om ondernemers te compenseren zolang er beperkingen zijn. "Ook in de vorige lockdown zagen we dat de steunpakketten goed werken als je in het hokje past. We hebben om een schatting gevraagd over hoeveel ondernemers nu tussen wal en schip vallen en dan kom je uit op zo'n 800", zegt hij.

"We vragen al veel langer aan het kabinet om nou eens met goede oplossing te komen voor dit probleem. Vorig jaar hadden we een aparte startersregeling. Dat heeft voor een deel van de groep geholpen. Maar de andere mensen mag je niet laten vallen als je een harde lockdown afkondigt."

'Organisaties kunnen steun regelen niet aan'

Volgens Aartsen komt het er op neer 'dat de uitvoeringsorganisaties het simpelweg niet aankunnen'. "Die staan op omvallen. Die hebben moeite met alle uitvoeringsregelingen en dat is het gevecht dat we keer op keer blijven voeren."

Het doet misschien denken aan de toeslagenaffaire. "Ik ben voorzichtig met het maken van die vergelijkingen, maar ik heb die zorgen ook weleens uitgesproken: zorg ervoor dat je die mensen wel kunt helpen, anders zakken we weg in het moeras. Daar heb ik zelfs een forse aanvaring met de minister van mijn eigen partij over gehad. De mensen kunnen niet langer zonder steun. Op een gegeven moment is het op."