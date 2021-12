Met een cursus van anderhalve dag wil het Erasmus MC studenten met een medische achtergrond klaarstomen tot zorgondersteuner op de ic. Zo hoopt het ziekenhuis het tekort aan verpleegkundigen op te vangen.

Alleen al in het Erasmus MC in Rotterdam ligt het verzuim van ic-verpleegkundigen rond de 15 procent en dat percentage neemt naarmate de crisis vordert alleen maar toe.

Verpleegkundigen ondersteunen

Het is de bedoeling dat de medisch studenten die deelnemen aan de cursus meteen daarna aan de slag gaan als zorgondersteuner. De naam zegt het al: ze zijn er om de ic-verpleegkundigen te ondersteunen, bij het wassen van patiënten bijvoorbeeld, zodat zij zich op de specialistische medische zorg kunnen richten.

Ic-verpleegkundige en teamleider Koos van der Ree Doolaard van het Erasmus MC leidde inmiddels tientallen studenten op tot zorgondersteuner. De korte cursus bevat theorie over alles wat komt kijken bij werken op een intensive care-afdeling en praktische oefeningen op de zogeheten oefenstations in het ziekenhuis.

Bron: EenVandaag Verpleegkundige Koos verzorgt de spoedcurus

'Ik wil het zelf zien'

"Je hoort iedereen praten over volle intensive cares, over code zwart, maar ik wil het zelf zien, zelf helpen." Geneeskundestudent Rabab is getraind in de ziekenhuiszorg, maar werkte nog niet eerder op een intensive care-afdeling. En al helemaal niet op een speciale covid-afdeling, met patiënten die er zeer ernstig aan toe zijn.

Toch gaat ze dat vanaf morgen 3 tot 4 dagen per week doen. Dat vindt ze best spannend met slechts anderhalve dag training achter de rug. "Ik kan me voorstellen dat het pittig wordt; de coronapatiënten die ik tot nu toe zag lagen niet in coma en zij waren er al slecht aan toe."

Bron: EenVandaag Geneeskundestudent Rabab gaat 3 tot 4 dagen per week op de ic werken

'Van stress kun je leren'

Als student is ze niet helemaal op zichzelf aangewezen, verzucht Rabab. Vanuit het ziekenhuis heeft ze, net als andere studenten, een aanspreekpunt aangewezen gekregen. "Bij haar kunnen we terecht voor eigenlijk alles, bijvoorbeeld als je je niet goed voelt over iets wat je hebt meegemaakt op de afdeling."

Ook Bart meldde zich aan voor de spoedcursus, hij begint volgende week. "Je maakt veel mee, komt in bijzondere situaties terecht en het is hard nodig", somt hij zijn beweegredenen op. De student vermoedt dat er veel stress komt kijken bij zijn nieuwe job, maar dat vindt hij juist goed: "Daar leer je juist van."

Kaders

Of het verantwoord is om studenten na anderhalve dag cursus aan de slag te laten gaan op een specialistische afdeling als de ic?

"Ja, we hebben duidelijke kaders opgesteld. Zo mogen ze zich niet met het toedienen van medicatie bezighouden of het bedienen van de beademingsapparatuur", zegt verpleegkundige Van der Ree Doolaard. "Het is puur ter ondersteuning van de verpleegkundigen."