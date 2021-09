"We hoopten daar het nieuwe schooljaar niet weer mee te beginnen." En toch is het zo: voor het derde schooljaar op rij zitten kinderen thuis in verband met het coronavirus. Wanneer een kind uit de klas corona heeft, moet de hele klas in quarantaine.

Voorzitter Freddy Weima van de PO-raad ziet met lede ogen aan hoe de kinderen weer thuis online onderwijs moeten volgen: "Het is zo'n ongelukkige start. De kinderen zien elkaar eindelijk weer, ze zien hun nieuwe meesters en juffen. Het is dan vervelend om direct wéér thuis te moeten blijven."

Wrange geluiden uit het veld

Voor kinderen, maar ook zeker voor ouders is de rek eruit: "Het zijn juist de ouders die de afgelopen anderhalf jaar alle energie hebben gegeven om hun kinderen thuis te ondersteunen, die nu dus weer samen met hun kinderen de klappen moeten opvangen."

Weima vertelt over brieven die hij krijgt van basisscholen met daarin wrange geluiden: "Een school schreef ons dat de emotionele bankrekening van de ouders op is. Toch komt er nog meer druk op de ouders, wanneer de klas in quarantaine moet."

Treurig

Weima vindt het 'heel verdrietig' dat het zo gaat. "Het is heel mooi dat het hoger onderwijs open is, maar dat de basisscholen nu weer zo dicht moeten is eigenlijk heel erg treurig. Het is voor de kinderen zo belangrijk contact te hebben."

"Dat we nu voor het derde jaar op rij weer dit hebben, kinderen die thuis zitten in plaats van op school, ik hoop enorm dat dat stopt."

Vraag om andere protocollen

Verschillende scholen willen andere protocollen, omdat er nu zoveel klassen al naar huis moeten. Sommige scholen stellen voor niet bij één positief geteste leerling, maar bij drie positief geteste leerlingen pas in quarantaine te gaan.

"Als het goed is komen er na 20 september nieuwe versoepelingen en andere corona maatregelen. Wij hopen dat het OMT kritisch gaat kijken naar de quarantaineregels bij kinderen, om die minder streng te laten zijn. Ik zit natuurlijk niet in het OMT, maar als 90 procent van de leraren gevaccineerd is, vraag ik me af of het niet mogelijk is om wat minder streng om te gaan met de quarantaineregels."