Reisorganisaties wachten vol spanning op woord van Schiphol. De luchthaven maakt deze week bekend welke vluchten geschrapt worden. En dan wacht de organisaties een mega-klus: een passende oplossing verzinnen voor al die gedupeerde vakantiegangers.

De zomervakantie staat voor de deur. Een toptijd voor de reisbranche, vooral na 2 coronajaren. Maar met 10 procent minder vluchten is dat deze zomer opnieuw niet het geval.

Reisorganisaties willen zekerheid

"Wij zitten ook met smart te wachten", zegt Coby van Dongen, directeur van De Jong Intra Vakanties. "We houden alle mails in de gaten, belletjes in de gaten, etc. Maar we hebben nog steeds niet de juiste informatie, dus we kunnen nu ook nog heel weinig als het gaat om de komende periode in juli."

De afgelopen week ontving de reisorganisatie een hoop telefoontjes van reizigers die om meer informatie vragen. "Klanten willen weten of de reis doorgaat", zegt van Dongen. "We weten allemaal: ongeveer 85 procent van onze klanten, die zullen ook op reis kunnen gaan. Maar je wilt in ieder geval zekerheid. Voor ongeveer 15 procent kunnen wij die zekerheid niet bieden."

Het team zit klaar

De reisorganisaties verwachten deze week de eerste reizigers te kunnen informeren over hun reis. "Wij krijgen van de luchtvaartmaatschappijen bericht. Die zullen ons melden welke vluchten zij moeten annuleren of welke klanten ze niet kunnen accommoderen, omdat ze vluchten minder vol laten vertrekken."

Volgens Van Dongen zit het team dat gedupeerde reizigers op de hoogte moet stellen al klaar. "Het dreigt natuurlijk al een poosje." Nu is het nog wachten op bericht van Schiphol. "Dan gaan we contact opnemen met ofwel onze reisbureaus of de consument zelf. En dan gaan we kijken of er een passende oplossing is."

Geen reis, geld terug

Klanten wiens vlucht wordt geannuleerd, kunnen het bedrag in ieder geval gebruiken om binnenkort een nieuwe vakantie te boeken. "Als we niet kunnen uitvoeren als reisorganisatie, dan heeft de klant recht op geld terug."

"Wij willen de niet van het kastje naar de muur sturen, dus wij zijn degenen die het met de klanten af willen en zullen handelen", vertelt Van Dongen. "Wij kunnen het aan. We zijn financieel gezond."

Het laatste woord is nog niet gezegd

Toch heeft het annuleren van de vluchten grote impact. "Het is voor ons en alle organisaties verschrikkelijk dat je na 2 coronajaren op een gegeven moment ongelofelijk blij was dat je zag dat er weer veel geboekt werd. Mensen zijn echt toe aan vakantie. En dan krijg je dit eroverheen. Dus het is een zware klap. Het gaat om veel schade."

"Uiteraard is het laatst woord hiervoor nog niet gezegd en is onze branchevereniging ANVR zeker voornemens een schadeclaim bij Schiphol neer te leggen", voegt Van Dongen daaraan toe.

'Dat dit moet gebeuren met ons Schiphol'

Terwijl reisorganisaties en reizigers in spanning afwachten welke vliegtuigen de komende maanden aan de grond blijven, staat het verkeer op Schiphol niet stil. En dat merken ze bij De Jong Intra Vakanties. "We hebben vandaag weer een aantal nare situaties meegemaakt. Klanten die niet door beveiliging kwamen of klanten die al door de beveiliging waren en uiteindelijk niet bij de gate konden komen."

En dat zit Van Dongen dwars. "Ik vind het verschrikkelijk teleurstellend dat dit moet gebeuren met ons Schiphol waar we toch zo trots op waren. Dat is triest."