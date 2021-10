Mag je aan iedereen die het wil een middel verkopen waarmee je zelfmoord kan plegen? Die vraag staat centraal in de zaak tegen Alex S., die erin zou handelen. "Je moet de kwetsbare groep beschermen, dat doen zij niet."

Randy Knol, vader van de 19-jarige Ximena verloor in maart 2018 zijn dochter aan suïcide. "Dat er een wens is om bij voltooid leven te sterven, dat begrijp ik en die ruimte moet er zijn", zegt hij. "Dat moet dan alleen wel op een nette en humane manier gebeuren."

'Je staat er iedere dag mee op'

En dat gebeurt volgens hem niet. In ieder geval niet door Coöporatie Laatste Wil, zegt hij. Knol vertelt dat zijn dochter aan ernstige PTSS leed, 'veroorzaakt door misbruik'. "En uiteindelijk was de herbeleving voor haar zo zwaar, dat ze ervoor heeft gekozen uit haar leven te stappen."

"Het is iets waar wij elke dag mee opstaan en mee naar bed gaan", vertelt hij. "Het is niet te bevatten, zeker ook omdat ze psychologische hulp had." Knol en zijn vrouw hebben nog procedures lopen tegen de psycholoog. "Ze had kunnen overleven, ze had behandeld kunnen worden, als dat allemaal goed was gegaan."

Bron: EenVandaag Vader Randy Knol: "Middel X is niet humaan."

Een 'wondermiddel'

Maar het loopt anders. Midden in Ximena's kwetsbaarste periode komt volgens Knol de Coöporatie Laatste Wil (CLW) naar buiten met het bericht over het bestaan van een zelfmoordpoeder, het 'Middel X'. Volgens Knol propageerden ze het als een wondermiddel dat zorgt voor een snelle, pijnloze en zekere dood. "Valse beloftes", noemt Knol het. Het middel is volgens de vader allesbehalve humaan.

De Coöporatie zegt niet hoe het zelfmoordpoeder heet, maar geeft volgens Knol voldoende informatie waardoor zijn dochter eenvoudig via internet een zelfdodingsmiddel kon bestellen. "Aan een van die twee heeft Ximena kunnen komen en ze heeft het ingenomen", vertelt hij. "Ze heeft het rond 03.00 uur ingenomen en rond 10.30 uur in de ochtend is ze gestorven." Ximena bestelde het middel uit het buitenland, niet via Alex S. of een ander lid van de CLW.

Onder gruwelijke omstandigheden gestorven

Zijn dochter is gestorven onder gruwelijke omstandigheden, vertelt hij. "Dat gaat met braken, ze lag niet prettig in bed. Ze was blauw als een spijkerbroek. Het is een middel dat het lichaam verstikt", zegt Knol. "Mensen die sterven zullen niet terugkomen om te klagen."

Volgens de vader ligt er in Amerika bewijs dat er zelfs gevaar is voor naasten en hulpverleners die iemand vinden. "Ik heb via het Amerikaanse RIVM gevonden dat het middel x in combinatie met zuur en water ontzettend giftig is, zelfs het braaksel." Je wilt niet dat geliefden jou zo vinden, zegt hij. Knol schreef een handleiding hoe omstanders moeten handelen.

Middel X niet verboden

Knol en zijn partner zijn overigens niet tegen euthanasie. "Dat er een wens is om bij voltooid leven te sterven, dat begrijp ik en die ruimte moet er zijn", zegt hij. "Dat moet dan wel op een nette en humane manier gebeuren. Ik ben niet tegen een eigen keuze, maar wel met richtlijnen."

Hij vindt het 'bizar' dat het middel niet verboden is. "Ik heb ook gesproken met minister De Jonge", vertelt hij. "Hij zei: dan moet ik het in een wettekst zetten en dan kunnen mensen het vinden." Maar volgens Knol kun je het mindel zo vinden op internet. "Ik vind het een hele rare beslissing." Knol is een meldpunt gestart waar naasten van iemand die gestorven is door zelfdodingspoeder zich kunnen melden.

'Het moet stoppen'

De zaak de morgen start tegen Alex S. noemt hij een goede ontwikkeling. "Wat ik heel zorgelijk vind, is dat er nog meer mensen blijken te zijn die erin handelen", vertelt hij. Een paar jaar geleden gaf hij ook een website waarop het middel aangeboden werd. "Die was 2 weken geleden nog online. Er moet iets aan gebeuren. Het moet stoppen."

"De mensen die het verkopen moeten begrijpen dat ze mensen een hele inhumane dood brengen", zegt hij. "Wat je nu ziet, is dat het ook bij mensen komt die jong zijn en een psychisch probleem hebben. En in een bepaald moment zeggen dat ze niet meer willen." Dan moet zo'n middel niet zomaar beschikbaar zijn, vindt Knol. "Hulp bij zelfdoding is in Nederland gewoon strafbaar."

Verleiden van kwetsbare mensen

De Coöporatie Laatste Wil zou je eigenlijk moeten verbieden, vindt Knol. De doelstelling van CLW begrijpt Knol, maar niet de uitvoering. "Het middel willen verspreiden via ledengroepen, dan ineens huiskamergesprekken waar blijkt dat het middel verhandeld wordt."

Knol vindt dat de coöperatie kwetsbare mensen verleidt. "Die kwetsbare groep moet je beschermen en dat doen zij niet. Het is absoluut onverantwoordelijk."