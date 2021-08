Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen afgelopen zondag hebben ze 7,8 procent van de stemmen gekregen: de Piratenpartij. De beweging van Piraten ontstond vijf jaar geleden in Zweden, naar aanleiding van de sluiting van de downloadsite The Pirate Bay.

Door de verkiezingswinst komen de piraten nu met twintig afgevaardigden in de Landtag. In Duitsland is de partij nu vooral populair als reactie op de gesloten gevestigde partijen. Tegenstanders beweren dat de piraten maar één idee hebben: wij willen alles voor niks. Maar is dat ook zo? Een portret van een protestbeweging die op zoek is naar nieuwe wegen.