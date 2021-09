Demissionair premier Rutte moest vandaag zijn begroting voor volgend jaar verdedigen. Opvallend is dat een deel van de Kamer meteen zijn positie ter discussie stelt. Heeft Rutte nog wel krediet? We vragen het politiek commentator Joost Vullings.

1. Rutte was nog niet begonnen aan zijn betoog of een deel van de Kamer vroeg hem al waarom hij nog niet is opgestapt. Wat zegt dat over zijn positie?

"Wat je ziet is dat bij een deel in de Kamer zijn krediet echt op is. Rutte is al bijna 11 jaar aan de macht. Alle dingen die er mis zijn gegaan worden hem aangerekend en iedereen kent zijn trucjes inmiddels."

"Daar staat tegenover dat hij bij zijn eigen electoraat nog veel vertrouwen geniet. Die heeft nog altijd een rotsvast vertrouwen in hem."

2. Maar vroeger was Rutte toch juist de man die met iedereen zaken kon doen. Is zijn magie uitgewerkt?

"Ja, dat is dus echt veranderd. Rutte stond er om bekend dat hij met iedereen koffie ging drinken en zijn tegenstanders 'dood knuffelde'. Maar je ziet dat partijen dat niet meer willen, ze laten zich niet meer inpalmen. Bij partijleider van D66 Sigrid Kaag zie je dat die oude tactiek van Rutte al helemaal niet werkt, zij toont zich behoorlijk immuun voor zijn avances."

3. Zijn de wonden die het beruchte debat op 1 april over de positie van Kamerlid Omtzigt al geheeld wat dat betreft?

"Nee, dat heeft nog altijd zijn effect. De Kamer had toen de kans om Rutte af te zetten, maar dat is niet gebeurd. Er vielen toen hele grote woorden en een deel van de Kamer voelde zich voorgelogen door de demissionair premier."

"Maar ook bij Rutte heeft dat debat diepe indruk gemaakt. Hij kreeg toch echt het idee dat hij overal de schuld van kreeg en ook van partijen die hij kort daarvoor nog als zijn bondgenoot zag."

4. Bestaat er een kans dat Rutte toch nog zijn knopen telt en de eer aan zichzelf houdt?

"Nee, geen haar op zijn hoofd die daar aan denkt. Het rommelt wat dat betreft ook helemaal niet bij de VVD achterban, die staan nog steeds pal achter hem. Dat komt ook omdat de VVD natuurlijk de macht heeft. Ze zijn nog steeds de grootste en ook in de peilingen ruimschoots, dus hij zit nog zeer stevig in het zadel."

5. Hierna gaat de formatie weer door, partijen gingen er soms stevig in tijdens de Algemene Beschouwingen. Heeft dit de kans op een doorbraak nou vergroot of verkleind?

"Wat opviel is dat het debat op sommige momenten ook behoorlijk constructief was, dat zeker de middenpartijen echt willen samenwerken. Dus dat maakt het misschien wel iets eenvoudiger."

"Maar het blijft lastig. Als er bijvoorbeeld een minderheidskabinet zou moeten worden gevormd onder leiding van waarnemend fractievoorzitter Sophie Hermans, zou het wel makkelijker gaan."

6. De laatste dagen hoor je ook het gerucht dat er misschien een 6-partijenkabinet komt, van VVD, CDA, D66, PvdA, GL en CU. Zie jij dat gebeuren, zo'n breed kabinet?

"Voorlopig kijkt informateur Remkes echt naar een minderheidskabinet, dat is ook zijn opdracht. Het enige voordeel van zo'n heel breed kabinet is dat eigenlijk geen van de partijen zijn zin krijgt. Niemand krijgt wat 'ie wil. Dat kan een voordeel zijn. Het nadeel is dat dan echt het hele politieke midden erin zit, dus het beleid onherkenbaar wordt."