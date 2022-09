Sinds 2 jaar was dit weer een normale Prinsjesdag, of nou ja: wat is normaal? Het is een goed geplande dag die volgens een draaiboek verloopt, maar er zijn altijd dingen die tóch opvallen. In de troonrede, maar ook daar omheen. We praten je bij.

1. Protest en boeren met trekkers

Vannacht werden er al boeren met trekkers van de snelweg geplukt. Het oorspronkelijke plan was om met 150 trekkers naar Den Haag te rijden, maar de gemeente was voorbereid. Met defensiematerieel werd een aantal trekkers ingenomen.

Dat gebeurde allemaal vóór de rijtoer, maar ook tijdens de rijtoer was er opvallend veel protest langs de route, met omgekeerde vlaggen, gefluit en boe-geroep. Ook tijdens de balkonscène van de koninklijke familie was er veel boe-geroep te horen. Er stonden mensen met omgekeerde vlaggen voor het hek.

Het is lang geleden dat er op deze schaal werd geprotesteerd tijdens Prinsjesdag. Vanaf 1911 begonnen de communisten jaarlijks met hun protesten, de zogenoemde Roode Dinsdagen. Het toen overigens om meer demonstranten dan nu, vaak duizenden.

"Ruim 10 jaar geleden hebben we de waxinelichthouder gehad natuurlijk, maar vandaag was er protest langs de route. Dat is uniek. Er is ook echt veel wantrouwen", zegt politiek commentator Joost Vullings.

2. Troonrede heel laat nog aangepast

Het kabinet en de energiebedrijven hebben tot gisteravond laat onderhandeld over de hoge energieprijzen en een mogelijk prijsplafond. In de troonrede is dat prijsplafond meegenomen: "Sommige maatregelen zijn bedoeld voor de korte termijn. Het kabinet werkt aan een prijsplafond voor energie, zodat mensen hun energierekening kunnen blijven betalen. De belastingverlaging op brandstof en de energietoeslag lopen door in 2023", zei de koning.

Volgens politiek commentator Joost Vullings was de inkt van troonrede bij wijze van spreken letterlijk nog nat. Vanmiddag werd pas bekend hoe het prijsplafond wordt ingericht. "Het is uniek dat de troonrede een uur van tevoren nog is aangepast."

We liepen een dag mee met minister voor Armoedebeleid Carola Schouten, bekijk hier de reportage.

3. 'Stapsgewijs'

Bij politiek commentator Joost Vullings viel vandaag vooral het woord 'stapsgewijs' op in de troonrede. "Het was bijna een therapeutische troonrede", zegt hij. "Zowel voor ons als voor het kabinet zelf."

"Er werden grote veranderingen aangekondigd, zoals in de stikstofcrisis, het klimaat, maar alles gaat stapsgewijs, werd gezegd. Je kunt je zelfs afvragen of de datum van het klimaatakkoord 2030 aan het verschuiven is."

4. Verwijzingen

Vullings vond ook de verwijzingen naar vroeger en het buitenland opvallend in de troonrede. "Onze voorouders hebben ook voor uitdagingen gestaan, werd er verwezen. Daar zit echt in: wij kunnen het. Wij kunnen het óók. En als tweede boodschap werd het buitenland genoemd. Zo van: anderen hebben het ook moeilijk. We zijn niet de enige die het moeilijk hebben."

5. Koning hamerde op vertrouwen

In de troonrede werd ook een aantal keer gehamerd op het vertrouwen van mensen, in elkaar en in de politiek. "En zorgwekkend is ook dat mensen in een volwassen democratie als de onze, het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur", las de koning voor.

"Om alle veranderingen door te voeren moeten we samenwerken, zei de koning. Dat is misschien ook een verwijzing naar de oppositie", zegt Vullings. Het lijkt erop dat de koning daarmee ook reageert op het historische lage rapportcijfer dat mensen het kabinet geven, namelijk een 3,3. Twee derde van de mensen wil zelfs nieuwe verkiezingen, blijkt uit onderzoek van EenVandaag.