Het AD meldde vanmiddag dat oud-wielrenner en Roompot-ploegleider Michael Boogerd met onmiddellijke ingang geschorst is wegens het gebruik van doping tijdens zijn gehele fietsloopbaan. Hij mag in de hele sportwereld twee jaar lang geen officiële functie bekleden. Ook is hij zijn prijzen uit de jaren 2005-2007 kwijt, waaronder een nationale titel. Wikipedia was er snel bij vanmiddag, die streepte ze meteen van de lijst af.

Waarom heeft het zo lang geduurd om tot een oordeel te komen? Het is iets wat velen zich afvragen.

De reacties op de schorsing zijn verdeeld. Velen vinden zijn schorsing terecht en geven aan dat Boogerd alleen maar bekende na een reeks andere bekentenissen in NRC, maar had liever zijn mond gehouden.

Anderen zijn kritisch. ‘Lekkere aanmoediging mocht er iemand schoon schip willen maken’ zegt Eurosport wielercommentator Jose Been.

