Een hogere huurtoeslag en huurbevriezing van sociale woningen. Met deze nieuwe maatregelen uit de Voorjaarsnota hoopt het kabinet huurders te helpen. Woningbouwvereniging Ymere reageert verbijsterd "Het bouwen van nieuwe woningen wordt zo onmogelijk."

Bij een aantal inwoners van de Amsterdamse Van der Pekbuurt valt het nieuws goed. "Als de huren bevriezen, dan ga ik er 80 euro per maand op vooruit", zegt een inwoner uit de buurt. Een ander is ook blij met de 'boodschappenbonus', zoals PVV-leider Geert Wilders de extra huurtoeslag noemt. "De huren worden alleen maar hoger, het houdt een keer op."

'Schiet hier niks mee op'

Toch is niet iedereen over de nieuwe maatregelen te spreken. Want het geld ervoor, moet ergens vandaan komen. Zo redeneert ook de 89-jarige Kees Pas. "Dit is een sigaar uit eigen doos", vindt hij.

"Toen ik hoorde dat het kabinet 1 miljard euro beschikbaar stelt voor een hogere huurtoeslag, klonk dat goed. Maar toen ik er langer over na ging denken dacht ik, ik schiet hier niks mee op."

'Huurders gaan er niks van merken'

Marike Bonhof van de Amsterdamse woningcorporatie Ymere is zelfs verbijsterd. "In eerst instantie klinkt het prachtig voor de huurders, maar uiteindelijk gaan ze er niks van merken."

Door de maatregelen kunnen woningcorporaties minder investeren, legt ze uit. Het geld gaat immers daar naartoe. "Dit betekent dat we de huidige woningen niet goed kunnen onderhouden of verduurzamen. Bovendien wordt het bouwen van nieuwe woningen onmogelijk. Mensen die al 12 jaar op een wachtlijst staan, kunnen we nog steeds niet helpen."

Met extra huurtoeslag en het bevriezen van zijn huur is Kees uit Amsterdam niet geholpen

'Niet meer op zolder kamperen'

Volgens Bonhof is dit een gemiste kans. "Er zijn genoeg bouwers die staan te springen om aan het werk te gaan. In IJmeren, in Amsterdam, beschikken we over genoeg ruimte om honderdduizend extra woningen te bouwen", zegt Bonhof. "Mensen die op de zolder van hun ouders kamperen, kunnen we zo een toekomst bieden. Met deze kabinetsplannen gaat dat niet."

Desondanks gaan de huidige bouwplannen in de Van der Pekbuurt in Amsterdam door. "Dat zijn we deze mensen ongelooflijk verplicht", zegt Bonhof. "Deze wijk is dan ook een voorbeeld hoe mis het kan gaan als de geldkraan wordt dichtgedraaid."

'We hebben huurders wat aangedaan'

"Jarenlang hebben we hier niet geïnvesteerd, waardoor we nu te maken hebben met de gevolgen", vervolgt Bonhof. "We hebben deze huurders echt wat aangedaan. Hier gaan we het afmaken, maar in andere wijken moeten we keuzes maken."

"Ik hoop dat, als ze in de Kamer zijn uitgeslapen, ze tot bezinning komen", concludeert Bonhof.