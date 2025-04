Gaat India een militaire aanval op Pakistan uitvoeren als wraak na de aanslag in Kashmir? Pakistan zegt geloofwaardige inlichtingen te hebben waaruit dat blijkt. Ondertussen roept in beide landen de bevolking hun regering op tot actie.

India beschuldigt Pakistan van de aanval door een militante beweging in de regio Kashmir van vorige week, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. De minister ontkent in een video op X dat Pakistan daar iets mee te maken had. Volgens terrorisme-expert Peter Knoope zou het best kunnen dat India wraak neemt. "Het zou me niet verbazen als dat gaat gebeuren."

Ver verleden

Knoope vertelt dat de spanningen tussen de landen al ontstonden in 1947, het jaar dat Pakistan onafhankelijk werd. "Het was natuurlijk één land onder Brits bestuur. Daar hoorden Pakistan, Bangladesh en India bij. Toen het onafhankelijk werd is dat gescheiden in Pakistan, waar Bangladesh destijds bij hoorde maar later van afgescheiden is, en India. En dat is gescheiden langs religieuze lijnen, dus de moslims in Pakistan en Bangladesh, en de hindoes in India."

Nu gaat het dus om de regio Kashmir. Maar ook de spanning rondom dat gebied heeft een ver verleden. "Het is een claim van beide landen dat het gebied tot India dan wel Pakistan behoort. Maar ook dat is al bijna 80 jaar gaande. 'Unfinished business' dat blijft doormodderen."

Herhaling van zetten

Een zogenoemde wraakactie van India is volgens Knoope niet de beste manier om terrorisme te bestrijden. "En dat aspect is interessant omdat we voortdurend een herhaling zien van, als ik het zo mag noemen, inadequate reacties op terroristische aanslagen. We zien steeds weer herhaling van zetten en dat heeft te maken met de druk vanuit een bevolking om op een bepaalde manier de revanche, de wraak, te regelen."

"Dat hebben we bijvoorbeeld gezien na 9/11 en na de Hamas-aanslagen. En dan kom je in een 'escalatiemodel' waarbij het probleem alleen maar groter wordt." Een nieuwe oorlog op het wereldtoneel ziet Knoope dan wel degelijk als een mogelijkheid. "Als je inderdaad in dat 'escalatiemodel' terechtkomt, kan dat gebeuren."

Druk vanuit bevolking

Door de bevolking van beide landen wordt op sociale media gevraagd om een heel krachtige, wraaklustige reactie. "Dat speelt in toenemende mate al hoog. Mensen willen dat er teruggeslagen wordt, dan komt er druk op de overheid om terug te slaan."

Volgens de terrorisme-expert is het nu zaak dat de regering niet onder die druk bezwijkt. "De regering in India moet laten zien dat ze krachtig zijn, ze moeten lef en durf hebben. Vanuit het oogpunt van terrorismebestrijding is dit niet de meest verstandige manier om te opereren."

Bezoek Vance

Vorige week was Amerikaanse vicepresident JD Vance op bezoek in India om een handelsdeal vooruit te helpen. "Zoals op dit moment iedereen vanuit de wereld, ook de Europese Commissie is in India op bezoek gekomen. Vanwege de schuivende panelen op het wereldtoneel zie je dat iedereen aan het proberen is om nieuwe allianties te sluiten. Er wordt duidelijk gezocht naar een nieuw evenwicht in internationale relatie."

Knoope zegt dat bij er tijdens het bezoek van een prominent persoon wel vaker dit soort aanslagen zijn gepleegd om er internationale aandacht voor te vragen. "Dus het zou zo maar kunnen dat het bezoek van Vance hiermee te maken heeft", besluit Knoope.