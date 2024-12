De afbouw van subsidies voor elektrisch rijden gaat te snel, vindt de ANWB. Het schrikt namelijk potentiële overstappers af: "Nederlanders willen zekerheid voor de langere termijn, zodat zij weten wat zij elke maand kwijt zijn aan hun auto."

De ANWB onderzoekt jaarlijks wat de interesse van Nederlanders in elektrisch rijden is. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat die is toegenomen en er komen tegelijkertijd steeds meer goedkopere stekkerauto's op de markt. Toch neemt het aantal mensen dat daadwerkelijk van plan is er eentje te kopen niet toe.

Elektrisch rijden is duurder

Belangrijke redenen voor mensen om uiteindelijk toch maar niet over te stappen zijn zorgen over de plannen van het kabinet voor elektrisch rijden, maar ook de betaalbaarheid. De ANWB heeft berekend dat elektrisch rijden gemiddeld duurder is dan rijden op benzine.

Zo zijn de totale kosten voor het aanschaffen en bezitten van een auto bij een benzinewagen gemiddeld 66,8 cent per kilometer, terwijl dat bij een elektrische wagen 75,6 cent per kilometer is. En door nieuwe maatregelen van het kabinet dreigt dit verschil nog groter te worden.

Straks wegenbelasting betalen

Nu betalen mensen met een elektrische auto namelijk geen motorrijtuigenbelasting (MRB), maar de komende jaren gaan zij in stappen steeds meer wegenbelasting betalen. Dat was al langer het plan, maar het nieuwe kabinet heeft afgelopen zomer besloten om fiscale voordelen voor elektrisch rijden, waaronder de zogenoemde 'gewichtscorrectie', sneller af te bouwen dan gepland was.

ANWB-directeur Marga de Jager heeft er geen goed woord voor over. "Zeker omdat de Tweede en Eerste Kamer er al akkoord op hadden gegeven dat de MRB geleidelijk zou worden verhoogd", legt ze uit. "En dan zie je toch dat er onder politieke financiële druk afgeweken wordt van het voorgestelde pad."

Honderden euro's per jaar

Elektrische auto's zijn door de accu's over het algemeen zwaarder dan benzine-auto's. Het versneld afbouwen van de gewichtscorrectie leidt ertoe dat eigenaren van elektrische auto's vanaf 2026 meer wegenbelasting moeten betalen dan bezitters van vergelijkbare benzine-auto's.

Het gaat om honderden euro's die elektrische bestuurders straks jaarlijks extra kwijt zijn. En dat heeft volgens De Jager gevolgen: "Wat je met name ziet is dat consumenten enorm in verwarring zijn. Dit zorgt ervoor dat mensen op hun handen blijven zitten en vooral niet de stap maken om daadwerkelijk elektrisch te gaan rijden. Dit is contra-productief beleid."

'Financiële straf op verduurzamen'

Ze gaat verder: "Ons hoofdbezwaar is dat we aan de ene kant heel graag willen dat Nederlanders verduurzamen als het gaat om hun mobiliteit. De elektrische auto is daar op dit moment de beste oplossing voor, maar daar worden mensen eigenlijk nu financieel voor gestraft."

Toch ziet de ANWB ook lichtpuntjes op de markt van elektrische auto's. Zo zijn er steeds meer nieuwe modellen die minder dan 35.000 euro kosten. Dat is goed nieuws voor jongeren, zegt De Jager. "Zij hebben veel interesse in elektrisch rijden en vinden dat de toekomst. Nu zijn veel nieuwe auto's nog te duur voor hen, maar ik heb goede hoop dat er snel kleinere en betaalbaardere elektrische auto's op de markt komen."