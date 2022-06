Steeds meer Nederlandse discotheken kunnen de kosten niet betalen en verdwijnen. En met de verdwijning van die discotheken gaat ook een stuk cultuur verloren. "Iedereen kwam daar en stond buiten te kletsen, te roken en te zoenen."

Uit cijfers van horeca-adviseur Van Spronsen en Partners blijk dat tussen 2010 en 2020 meer dan 40 procent van de discotheken is verdwenen. Uit data van het bedrijf Datlinq blijkt dat die trend in 2021 is gestagneerd, omdat veel bedrijven overeind konden blijven vanwege coronasteun.

Festivals en dance-events

Volgens hoogleraar populaire muziek en jeugdcultuur Tom ter Bogt van de Universiteit Utrecht functioneerden discotheken lange tijd erg goed. "Ze hadden echt een regiofunctie. Jongeren van heinde en ver kwamen daarna toe om elkaar te ontmoeten. Dat waren belangrijke plekken voor hen."

Als oorzaak voor het feit dat veel disco's nu hun deuren hebben moeten sluiten wijst Ter Bogt op het toenemende aantal festivals. "Nederland is een land geworden met ontzettend veel festivals en dance-events. In de afgelopen 10 jaar is de concurrentie voor discotheken dus steeds groter geworden."

Kwetsbaar verdienmodel

Maar dat is volgens Ter Bogt niet de enige reden. "Jonge mensen krijgen steeds meer geld en zijn makkelijker mobiel geworden." Ook het rookverbod en de verhoging van alcoholleeftijd hebben niet geholpen, zegt hij.

Verder hebben discotheken volgens hem geen makkelijk verdienmodel. "Het is ook altijd zo geweest dat discotheken eigenlijk maar in een beperkt aantal uren hun geld moesten verdienen. In het weekend en dan met name tussen 12 en 4 uur 's nachts. Het is dus een kwetsbaar businessmodel."

'Jongeren gaan steeds vaker naar de stad'

Met name in regio's buiten de grote steden moeten veel uitgaansgelegenheden de deuren sluiten, zoals in Emmeloord. Jongeren vertellen dat ze daar geen geschikte locatie hebben om uit te gaan. Dus besluiten ze maar naar Groningen te gaan. Een heel verschil met de oudere inwoners, die zich meerdere disco's in het dorp herinneren.

Ter Bogt bevestigt deze trend en wijst daarom ook op demografische veranderingen. "Er zijn minder jongeren dan vroeger. En de jongeren die er zijn, zijn steeds hoger opgeleid. Ze gaan dus vaker naar de stad om daar te studeren."

'Niet alleen maar een verlies'

De hoogleraar bevestigt dat gemeenschappen door het sluiten van discotheken een stuk saamhorigheid mislopen. Hij deed onderzoek naar een discotheek in Groenlo, waar het hele dorp samenkwam. "Iedereen kwam daar en stond buiten te kletsen, te roken en te zoenen. Dat is nu toch iets meer gefragmenteerd."

Maar Ter Bogt wil het sluiten van de discotheken niet alleen maar een verlies noemen voor de Nederlandse jeugdcultuur. "We hebben er wel prachtige festivals voor in de plaats gekregen. Als je kijkt naar de mogelijkheden om uit te gaan, dan is dat toch wel heel mooi in Nederland."