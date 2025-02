Net klaar met haar studie politicologie besloot Khristina dat ze het beste over ideologieën kon leren door te helpen in Oekraïne. Nu werkt ze aan het front als medicus.

"Elke dag aan het front is anders, geen dag is hetzelfde", vertelt de 37-jarige Khristina als je vraagt hoe haar dagen in Oekraïne eruitzien. Ze is een paar dagen in Nederland om samen met de stichting Protect Ukraine lezingen te geven over de oorlog daar. "Maar er is wel elke dag heel veel stress."

'Voelde als plicht om te helpen'

In 2022, vlak na het uitbreken van de oorlog, vertrok Khristina naar het Oost-Europese land om daar te gaan helpen. "Ik deed de studie politicologie en was bezig met mijn scriptie."

Maar op het moment dat de oorlog uitbrak, wilde Khristina helpen. "Ik dacht ik kan wel in theorie leren hoe het zit met ideologieën en vrede, maar het voelde als mijn plicht om daar te gaan helpen. Als in Nederland een oorlog zou uitbreken, zou ik ook geholpen willen worden", vertelt ze.

Tranen en verdriet

Khristina begon als vrijwilliger voor humanitaire organisaties.

"Ik heb nog nooit zoveel pijn en tranen gezien. Dat doet echt iets met je. Ouders die hun eigen kinderen aan mij mee wilden geven om ze uit de oorlog te halen. Dat raakt je natuurlijk."

Medische hulp

Khristina wilde meer doen en besloot zich te gaan richten op medische hulp. "In Nederland had ik al eerder een cursus gevolgd bij het Rode Kruis en een tijdje in het ziekenhuis gewerkt." Inmiddels werkt ze bijna een jaar aan het front in de buurt van Charkiv als medisch coördinator. "Oorlog gaat altijd door, dus vrij hebben we hier niet."

Haar dagen beginnen vroeg: "Mijn wekker gaat elke dag om 5 uur en dan rapporteer ik eerst aan de commandant hoe de nacht was: waren er nog raketinslagen, zijn er gewonden?"

'Geen seconde vrij'

Daarna bespreekt Khristina of er nog bijzonderheden zijn en geeft ze medische trainingen aan haar team. "Ik kijk wie er gewond terugkomen van missies of help via de radio gewonde soldaten om ze veilig terug te krijgen. Je bent eigenlijk 24 uur per dag aan het werk, je hebt geen seconde vrij."

De gesprekken die op dit moment over vrede worden gevoerd, zorgen wel voor hoop. Maar het roept volgens haar ook de vraag op waarom de Oekraïners niet zelf betrokken worden bij die vredesonderhandelingen. "Die vraag vind ik wel terecht. Wij zijn degenen die de consequenties zullen dragen, wij zijn degenen die in oorlog staan."