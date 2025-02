Nog geen seconde heeft hij vastgezeten, de man die 4 jaar geleden de 22-jarige Shana (22) doodreed. Er zijn geen cellen vrij. En dat is onverteerbaar voor haar ouders. "Hij kan gewoon in zijn autootje rijden en zijn leventje door blijven leven."

Het leven oppakken blijft moeilijk voor Ivar en Wanda Leurs, de ouders van Shana. Zij kwam in 2021 om nadat ze werd aangereden door een 21-jarige man. Hij loopt nog altijd vrij rond. "Wij worden dagelijks gestraft."

Veel te hard gereden

De van oorsprong Venlose Shana werd in Amsterdam geschept tijdens het oversteken. De bestuurder reed op dat moment zo'n 100 kilometer per uur op een weg waar 50 kilometer per uur de toegestane snelheid was. Tijdens die rit zat de bestuurder volgens Shana's ouders doorlopend op zijn telefoon.

Hij ontkent dat, maar de ouders deden er zelf onderzoek naar. "Hij is de hele rit bezig geweest op Instagram, foto's geknipt, appjes gestuurd, appjes beantwoord." Shana maakte een harde klap, ze kwam 20 meter verderop terecht. In het ziekenhuis werd er alles aan gedaan om haar leven te redden, maar een dag na het ongeval stierf ze.

Bron: EenVandaag Shana Leurs (22) werd in 2021 aangereden en overleed aan de gevolgen daarvan

Nog geen seconde vast

In hoger beroep kreeg de bestuurder 6 maanden cel en een rij-ontzegging van 2 jaar. Die uitspraak was echt een teleurstelling, zeggen Ivar en Wanda. Roekeloos rijgedrag achtte de rechter niet bewezen, onvoorzichtig zou hij wel zijn geweest. Tot op de dag van vandaag heeft hij nog geen seconde vastgezeten.

Ook rijdt hij gewoon nog rond, zeggen de ouders. "Hij heeft 2 jaar rijontzegging en hij rijdt nog in zijn auto." Het is voor hen onverteerbaar dat hij niet vastzit. "Gewoon weten dat de dader nog steeds vrij rondloopt en wij al bijna 4 jaar in deze nachtmerrie zitten. Wij hebben levenslang."

'Daar moet je het mee doen'

De veroordeelde in de zaak van Shana heeft de 'zelfmeldstatus'. Daders met zo'n status zijn door een rechter veroordeeld, maar gaan niet direct de gevangenis in. Ze moeten zich zelf melden als ze worden opgeroepen om naar de gevangenis te gaan. Maar omdat er geen plek is in de gevangenissen, worden 'nieuwe' veroordeelden niet opgeroepen om hun straf uit te komen zitten. Een oplossing voor dit probleem is nog lang niet in zicht.

"Elke keer kregen we geen reactie of we hoorden dat er nog geen nieuws is", zegt de vader van Shana over de status van de veroordeelde in de zaak. De laatste keer dat hij ernaar vroeg, werd gezegd dat er een personeels- en capaciteitstekort is. "Dus daar moet je het dan mee doen."

Niet afsluiten

Naast de teleurstellende uitkomst van de rechtszaak, voelt het uitblijven van de straf als een extra dolksteek, zegt Wanda. "Dan krijg je dit als uitspraak en dan wordt er eerst gezegd van: 'Ja, de komende weken moet hij zich melden en inmiddels zijn we alweer meer dan een half jaar verder.'"

De dood van Shana heeft nog altijd grote impact op het dagelijks leven van haar ouders. "Je kunt het niet afsluiten, als je weet dat de dader nog altijd vrij rondloopt", vertelt Wanda. "Kijk, het is altijd makkelijk gezegd je moet je leven weer oppakken. Ja, dat klopt. Maar hoe dan?"

'Ze moeten zich schamen'

Hoe langer het duurt, hoe angstiger de ouders zijn dat hij uiteindelijk helemaal niet meer naar de gevangenis hoeft. "Ik heb een heel raar onderbuikgevoel erbij, moet hij zich nog wel melden? Of gaat er straks iemand zeggen: 'Laat hem maar thuis zitten met een enkelband om?" zegt Wanda.

Ivar: "Ik nodig de staatssecretaris of de minister heel graag uit om met ons persoonlijk in gesprek te gaan, zodat ze 5 minuten kan voelen of kan zien met wat voor een leed wij te maken hebben. Dat ze zich moet schamen dat in een land als Nederland, waar wij normen en waarden hoog in het vaandel hebben staan, dit gebeurt."