Loverboys die meiden op gruwelijke wijze kenmerken en hun eigendom maken. Sameena maakte het mee op het 18e toen ze een half jaar in handen was een loverboy. Hij schreef zijn naam met een mes op haar buik. Van zo'n kenmerk afkomen, is niet makkelijk.

De ChristenUnie wil dat slachtoffers van brandmerking of gedwongen tatoeage ruimhartig worden geholpen. Kamerlid Mirjam Bikken van de ChristenUnie spreekt van 'Middeleeuwse praktijken' en stelde er vandaag Kamervragen over.

Achtervolgen

"Hij schreef mijn een mes zijn naam op mijn buik en hij gooide er toen allemaal rotzooi in. Ik geloof dat het alles was wat in de asbak zat", vertelt Sameena van der Mijden over wat er in 2012 gebeurde.

"Hij zei: nu kan iedereen zien dat je bij mij hoort en dat zal je de rest van je leven achtervolgen. En dat is precies wat er gebeurd. Ik word er dagelijks aan herinnerd. Ik was 1.60 cm en woog 40 kilo, ik had niks in te brengen. Je wordt gewoon vastgehouden." Zelf zag ze andere meisjes die initialen van loverboys op hun lichaam gedwongen getatoeëerd hadden staan. "Dat gaat er niet zachtzinnig aan toe."

Ontsteking

Sameena moest naar de huisarts omdat de wond ontstoken was. "Gelukkig eigenlijk, dat is mijn redding geweest", vertelt ze. "Ik heb nu een litteken en dat ging heel erg trekken. Ik heb wel honderden euro's uitgegeven aan wondverzorging, want je hebt allerlei gaasjes nodig, creme dat je erop moet smeren. Dat werd niet vergoed."

Het wordt alleen vergoed als je er psychische gevolgen van ondervind. Maar hoe toon je dat aan? "Als ik ga liegen over dat een loverboy deze wond heeft gemaakt? Ik heb wel wat beters te doen. Ik moest geloof ik met een psychologisch rapport komen. Dan moet ik dus met een label komen, dat vind ik te ver gaan."

Namen en afbeeldingen

Janine Janssens, hoogleraar aan de Open Universiteit en specialist 'geweld in afhankelijkheidsrelaties', doet onderzoek naar dit soort merktekens en tatoeages. "Ik kom geregeld in opvanginstelling waar ik met vrouwen in gesprek ben die een tatoeage niet vrijwillig geplaatst hebben gekregen. Je ziet tattoos op intieme plekken, soms een naam, soms een afbeelding."

"Stel je komt uit die wereld, je wil een ander leven. Echt opnieuw beginnen. Maar als je iets gewelddadigs hebt meegemaakt, gaat dat nooit helemaal weg. Geweld moet een plek krijgen om door te gaan. En juist dit, brandmerken en tatoeages, dat poets je niet zomaar weg."

'Ik heb levenslang, hij niet'

Er zijn geen cijfers over het aantal vrouwen in Nederland dat zo'n merkteken heeft, maar geschat wordt dat er duizenden vrouwen mee rondlopen. "Maar je blijft eraan herinnerd worden", zegt Janssens over de ernst van dit soort verminking. Sameena wordt er elke dag mee geconfronteerd. "Ik ga niet met een bikini op het strand liggen." Ook bij nieuwe liefdes is het heel complex, omdat je het moet uitleggen. "Ik heb levenslang, terwijl hij vandaag de dag nog vrouwen misbruikt."

Dat ChristenUnie deze vrouwen nu wil helpen om van zo'n tatoeage af te komen. Dat is heel belangrijk, zegt Janssens. "Sommigen kunnen echt na verwijdering pas verder met hun leven. Het is voor sommigen echt heel belastend."

Bekendheid over de problematiek

Als je die kosten vergoed wil krijgen, kan ik me voorstellen dat verzekeraars daar vragen over stellen, maar wat de zaak lastig maakt is dat er weinig over bekend is. "Er komt meer aandacht voor, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die het voor eerst horen denken: 'wat een wild verhaal'. Onbekend maakt onbemind, dat speelt ook een rol."

Janssens vindt het goed dat ChristenUnie aandacht vraagt voor de nazorg voor deze slachtoffers. "Maar er valt meer over te vertellen. Daar wil ik zelf ook meer aandacht aan besteden en ik ben blij dat vrouwen zoals Sameena zich uitspreken."