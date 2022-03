Tienduizenden Nederlandse gastgezinnen staan klaar om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Maar volgens initiatiefnemer Louis de Mast van Room for Ukraine worden Oekraïners van het kastje naar de muur gestuurd.

Op 28 februari is De Mast gestart met Room for Ukraine, en inmiddels heeft hij al 10.000 bedden gevonden voor de vluchtelingen: "We hebben nu ongeveer 200 mensen gehuisvest. Om de dag gaat er een bus op en neer naar de grens en voordat die vluchtelingen op de bus stappen naar Nederland hebben we al een huis voor ze gevonden", vertelt hij.

Oekraïeners kennen Rooms for Ukraine

Als particulier kun je je zelf aanmelden bij Rooms for Ukraine. Volgens De Mast zit er een grote behoefte bij Oekraïeners om te verblijven bij mensen thuis. De Mast vertelt dat zijn platform nu al zelfs bekend is bij de Oekraïeners die nog op de vlucht zijn.

"Ik had contact met een vrouw die moest schuilen voor bommen. Ze was de Poolse grens nog niet over en toen wij al een opvang voor haar hadden gevonden", vertelt hij.

'Te veel gestuurd op grootschalige opvang'

"Wij zijn opgericht om mensen op te vangen bij gastgezinnen die ruimte over hebben in hun huis en in hun hart, niet in kille kampen of grote sporthallen", zegt De Mast. Hij vindt het daarom erg zonde dat de overheid nu op die grootschalige opvanglocaties stuurt.

"Ik snap dat de overheid de regie moet nemen, maar er wordt nu te veel gestuurd op grootschalige opvanglocaties en niet op particuliere gastgezinnen die graag mensen in hun huis willen." In die samenwerking wordt volgens De Mast dan ook nog een middel te winnen. Het ministerie laat weten een coördinatieplatform te hebben opgericht, waar grootschalige opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt gecoördineerd. Het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en het Leger des Heils coördineert particuliere initiatieven, zoals Rooms for Ukraine.