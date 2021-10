Ljowa (7) werd geboren in Nederland. Zijn ouders vluchtten 11 jaar geleden naar Nederland en volgens de rechtbank valt Ljowa onder het Kinderpardon. Maar nu dreigt hij door een procedurefout te worden uitgezet.

"Ik stond te koken en toen kwam de mail binnen: de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, red.) heeft de rechtszaak in de hoge rechtbank gewonnen", vertelt Arpine Shahbazyan, de moeder van Ljowa. "Mijn handen trilden en ik was verdrietig, boos. Wat gaan we doen? Hoe moet ik verder?" De kinderen hadden niks door. "Die waren aan het spelen. Tegelijkertijd keek ik m'n man aan en vertelde ik hem: dit was onze laatste kans."

Waarom mogen ze niet blijven?

Wat is er precies aan de hand bij de familie Shahbazyan? Volgens de rechtbank had de jongen recht op het Kinderpardon, waardoor zijn gezin in Nederland zou mogen blijven. Maar de IND ging daartegen in hoger beroep en won de zaak. Tot grote schrik van Martin Vegter, jurist bij Defence for Children. Hij is nauw betrokken bij de zaak van het gezin: vader Arman, moeder Arpine, zonen Ljowa, David en dochter Arianne.

"Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen, is dat je voorafgaand een asielvraag hebt gedaan en dat je daarna als kind 5 jaar in Nederland bent verbleven. Maar hun procedure was al afgerond toen hij geboren werd", zegt Vegter. "Maar goed, hij heeft wel geleefd als asielzoeker, in een azc, met alle onzekerheid wat daarbij komt kijken."

'Belang van het kind staat niet voorop'

De zaak doet denken aan die van onder meer Lili en Howick, die ook uitgezet zouden worden naar een voor hen onbekend land.

"We hebben dit keer op keer zien gebeuren en het laat weer zien dat het belang van het kind niet voorop staat. Dat is schrijnend", zegt Vegter.

Formulier

Het meest schrijnende is misschien nog wel dat andere gezinnen, met soortgelijke verhalen, wél een verblijfsvergunning kregen. Omdat zij een formulier hebben ingevuld, soms zelfs na de procedure, en die hebben ingeleverd bij de IND.

"Terwijl dat formulier niet rechtsgeldig is, dat zegt ook de staatssecretaris. Maar toch hebben negen gezinnen daardoor wél een vergunning gekregen, en soms ook zelfs gezinnen die het niet hadden ingevuld, zoals deze familie", zegt jurist Martin Vegter.

Ambtelijke fout

Waarom die negen andere families wel? "Omdat de IND een tijd soepeler was. En de staatssecretaris zegt: 'Dat was eigenlijk een ambtelijke fout'. Maar dat gebeurde stelselmatig, tussen 2014 en 2020. Dus dat was gewoon beleid. Dan moet je deze mensen gelijk behandelen en hen ook een vergunning geven."

Naast deze familie, zijn er nog acht gezinnen in dezelfde situatie. "Het Kinderpardon werd juist hiervoor ingevoerd. Zodat zij niet meer leiden onder de situatie, en zodat gewortelde kinderen niet zomaar het land uitgezet kunnen worden", zegt Vegter van Defence for Children.

'Hij dacht al aan z'n eigen kamer'

Moeder Arpine kan het niet over haar hart verkrijgen het te vertellen. "Hij zat al na te denken over een eigen kamer, voor als we eenmaal het azc zouden verlaten. Ik heb nog niet gezegd: 'We gaan helemaal terug'. Ik heb gezegd: 'We gaan strijden voor jou. Om jouw toekomst hier op te bouwen'."

Wat er nu gaat gebeuren, is onduidelijk, zegt ook Martin Vegter. "We moeten hier aandacht voor blijven vragen, en laten zien dat dit gebeurt. Volgende week houden mensen in Amersfoort een protestmars, en er is een petitie gestart voor dit gezin."