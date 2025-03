De Europese Commissie wil dat EU-landen meer uit gaan geven aan defensie. Het budget moet met zo'n 80 miljard euro worden verhoogd. De Commissie denkt op deze manier de Europese veiligheid te beschermen en extra hulp aan Oekraïne te kunnen bieden.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen deelde dit plan, ook wel het 'Herbewapen Europa'-plan, vanochtend tijdens een presentatie in Brussel. Het voorstel zal later deze week met Europese regeringsleiders worden besproken tijdens een extra EU-top. Deze top is ingelast vanwege de toenemende spanning tussen Europa en de Verenigde Staten.

'Herbewapen Europa'

Op dit moment ligt de NAVO-norm voor uitgaven aan defensie op 2 procent, maar met haar nieuwe plan wil Von der Leyen dit verhogen naar 3,5 procent. Sommige EU-landen voldoen op dit moment nog niet, of net, aan de 2-procent-norm. Het zal vooral voor die landen, waaronder ook Nederland, lastig worden om het nieuwe plan bij te benen.

Om deze lidstaten aan te moedigen, stelt Von der Leyen met haar plan voor om de strenge EU-begrotingsregels loslaten. Landen die in de schulden komen door extra geld uit te geven aan defensie worden volgens dit nieuwe plan niet gestraft.

Begrotingsregels verspoelen

"Het tijdelijk loslaten van die begrotingsregels is inderdaad een belangrijk onderdeel van het plan", vertelt econoom en journalist bij de Telegraaf Martin Visser. "Veel landen krijgen het anders niet voor elkaar om hun defensiebegroting in een paar jaar flink te verhogen."

De maximaal 3 procent tekort op de begroting die landen nu mogen hebben, wordt straks dus hoger. "En dat betekent dat bijvoorbeeld Zuid-Europese landen, die al flinke tekorten en hoge staatsschulden hebben, nog meer tekorten en schulden gaan opbouwen. Maar het doel lijkt de middelen te heiligen."

Crisis oplossen door schulden te maken

Het plan van Von der Leyen dat Europa op het gebied van defensie sterker moet maken, heeft dus niet alleen voordelen. Visser durft geen voorspelling over een economische crisis te doen, maar weet wel dat de herbewapening zal bijdragen aan nog meer schulden voor Europa.

"En daar zit als econoom een beetje mijn zorg, dat we elke nieuwe crisis oplossen door schulden te maken. Dat hebben we met de eurocrisis gedaan en dat hebben we bij de coronacrisis gedaan. En nu met de defensiecrisis doen we het ook", merkt hij op.

Verzwakte euro

"Ergens houdt het een keer op", gaat de econoom verder. "Maar toch denkt de Europese Commissie dat het nog wel een keertje kan." Terwijl Visser juist inziet dat dit nieuwe plan de euro uiteindelijk zou kunnen verzwakken en dus een nieuwe crisis zou kunnen veroorzaken.

"Die 800 miljard bestaat uit twee delen: 650 miljard komt door de regels per lidstaat los te laten en het andere deel, 150 miljard, dat komt uit een Europees fonds. Dus dat overgrote deel gaat via de landelijke begrotingen, want landen hoeven een tijdje de regels niet te handhaven. En dat is potentie voor het verzwakken van de euro."

'De markt heeft altijd gelijk'

Toch wil Visser zich nog niet te sceptisch opstellen. "Heel veel details zijn nog niet bekend. En zolang Europese landen elkaar stevig vasthouden, naar buiten uitstralen dat ze vertrouwen in elkaar hebben en dat ze elkaar zullen opvangen wanneer het misgaat, dan komt de euro niet meteen in de problemen."

Uiteindelijk zullen vooral beleggers een belangrijke rol spelen, want 'de markt heeft altijd gelijk', weet Visser. "Beleggers bepalen of ze vertrouwen hebben in deze oplossing", zegt hij tot slot over het plan van Von der Leyen en de toekomst van de euro.