Bij het ministerie van Volksgezondheid is ruim 5 miljard euro uitgegeven aan medische hulpmiddelen zonder verantwoording. "Dit is met belastinggeld gebeurd", reageert financieel specialist en Tweede Kamerlid voor de PvdA Henk Nijboer.

Het kabinet is de grip op de financiën kwijtgeraakt in de coronacrisis. Dat staat in het jaarlijkse rapport van de Algemene Rekenkamer. Dat wordt traditiegetrouw op de zogenoemde Gehaktdag gepresenteerd; op de derde woensdag van mei. De conclusie vandaag is snoeihard: van ruim 13 miljard is niet duidelijk of het rechtmatig of verantwoord is uitgegeven.

Ontbrekende ontvangstbewijzen

Vooral bij het ministerie van Volksgezondheid is veel mis. "Er ontbraken bijvoorbeeld ontvangstbewijzen voor het leveren van beademingsapparatuur aan zorginstellingen. En ook is onduidelijk of het aantal afgenomen corona testen overeenkwam met het aantal dat op de factuur stond, die de minister van VWS betaalde. Er ontstonden zelfs problemen bij het opmaken van de jaarrekening", zei Arno Visser vandaag, de president van de Algemene Rekenkamer.

"Het is totaal uit de hand gelopen", zegt Nijboer van de PvdA. "Op zichzelf begrijp ik wel in tijden van crisis, als er overal een tekort aan is, dat je als overheid zegt: we kopen wat we kopen kunnen. Daar is bij de PvdA en in de Tweede Kamer begrip voor. Maar het probleem is dat het na meer dan een jaar nog steeds niet op orde is. Dan maak ik mij grote zorgen. Want dit is met belastinggeld gedaan. Het gaat over groot geld. Dit is meer dan 5 miljard euro, dus dat is geen klein bier."

Is het wel geleverd?

"Het grootste probleem is dat als je belastinggeld uitgeeft dat je niet weet wat ermee is besteld of dat er mensen bij waren die hun zakken wilden vullen. Als je niet kan controleren of er beademingsapparatuur is geleverd, die je wel hebt betaald."

"Het is een terecht oordeel van de Rekenkamer", reageert demissionair De Jonge bij de NOS. "Het was een uitzonderlijk crisisjaar. Als je beademingsapparatuur moet krijgen, dan koop je wat je kopen kunt. En daardoor was het niet altijd mogelijk om dat rechtmatig te doen en dat er bijvoorbeeld geen pakbon is. Maar daarnaast heeft het financieel beheer ook zwakheden laten zien en dat zullen we moeten verbeteren." De Algemene Rekenkamer trok in september al aan de bel bij het ministerie van Volksgezondheid.

De Jonge en Hoekstra

Nijboer vindt dat De Jonge steken heeft laten vallen, maar ook Wopke Hoekstra van Financiën is ernstig tekort is geschoten. "De Jonge is met de coronamaatregelen en vaccinatiestrategie bezig geweest. Hij had dus ook andere dingen aan hun hoofd."

"Maar het ministerie van Financiën is er echt voor opgericht. En dat is dus niet goed gedaan. Minister Hoekstra hoort toezicht te houden. Maar ze hebben het gewoon laten verslonzen. Dit is niet de eerste keer, het aantal onvolkomenheden loopt op." Zelf vindt Nijboer dat hij als Kamerlid heel kritisch is. "We zullen dat ook weer zijn bij het verantwoordingsdebat begin juni."