"We zijn enorm geschrokken en hopen dat ie het houdt", zegt Jan Dop uit Den Helder. Hij waarschuwt al jaren dat Rijkswaterstaat z'n onderhoudsplicht serieus moet nemen. "Het is een rijksmonument waar jaarlijks gelden voor vrij worden gemaakt."

Zijn dorp zonder de karakteristieke Lange Jaap op de achtergrond? Jan Dop van vereniging Huisduiner Belang kan het zich onmogelijk voorstellen. Hij wil nu alles op alles zetten om de vuurtoren te behouden. "Je kan toch Terschelling ook niet voorstellen zonder Brandaris?"

Overal roestvorming

Dat de vuurtoren in een niet al te beste staat was, dat wisten ze in Den Helder al jaren. "Een kind kon nog zien dat het niet goed is en er onderhoud aan moest worden gepleegd", zegt Dop getergd. "En nu zitten we met de gebakken peren."

"Let wel, ik ben geen specialist als het gaat om vuurtorenconstructies", zegt hij met een voorbehoud. "Maar wat we wel zagen was dat de vuurtoeren er slecht ging uitzien. Overal is er roestvorming."

De inwoners van Den Helder trokken al jaren geleden aan de bel.

Al jaren gewaarschuwd

Het was voor Huisduiner Belang al jaren geleden reden om aan de bel te trekken. In 2016, in 2019 nog eens, maar telkens vergeefs. "Ik weet dat hij 20 jaar geleden geschilderd is en dat het heel veel geld heeft gekost, maar dat hoort bij het reguliere onderhoud", legt Dop uit. "Maar daarna nooit meer."

Wat hem onder meer dwarszit is dat het een rijksmonument is, wat ook de nodige verplichtingen met zich meebrengt. "Er worden jaarlijks gelden voor vrijgemaakt op de begroting", vertelt hij. "En dat is niet gebeurd."

'Gewoon onderhoud gedaan'

Rijkswaterstaat ontkent dat er fouten zijn gemaakt en geeft aan dat er wel degelijk onderhoud is gepleegd. Binnen is er volgens een woordvoerder wel het nodige gebeurd. "Pas vorige week heeft de onderhoudsinspectie geconstateerd dat het echt niet goed was."

"We hebben gewoon onderhoud gedaan", legt de woordvoerder uit. "We hebben vorige week opeens geconstateerd dat er nu op twee van de drie punten belangrijke scheuren waren en daarom hebben we nu alles afgezet. "

Met ducttape dichtgeplakt

"Misschien hebben ze aan de binnenkant onderhoud gepleegd, een beetje schilderen", schampert Dop. "En die vloeren, dat is ook een probleem, daar zullen ze naar gekeken hebben. Maar aan de buitenkant, over die constructie, de naden van de gietijzeren platen, daar is geen onderhoud op gepleegd. En dat is een kwalijke zaak."

"Ik ben geen deskundige", stelt hij nogmaals vast, en vervolgt: "Ik weet dat er al tientallen jaren scheuren zitten in de gietijzeren vloer, dat is echt een probleem. Daarom mochten er ook geen bezoekers meer op. Maar wat er ook speelt, is dat de buitenkant heel veel naden roestvorming hebben. Ik heb er vanochtend nog bij gestaan. Met een soort ducttape is ie aan de zijkant dichtgeplakt. Er zit vochtvorming en het gaat scheuren."

Bron: EenVandaag De Lange Jaap

Alles in het werk stellen voor het behoud

Hoe het nu precies verder moet kan hij niet zeggen, maar die vuurtoren blijft, daar is hij van overtuigd. "Alles moet in werk worden gesteld. Het ministerie bemoeit zich ermee; van demissionair minister Barbara Visser krijgen we een brief. Het wordt op hoog niveau ingeschoten. Dat betekent dat er wel iets aan de hand is."

"Het hele gebied wordt afgesloten, dat doen ze naar mijn mening ook niet voor niks", zegt hij. "Dus de noodzaak is er echt wel. Er zal echt wat moeten gebeuren om de vuurtoren nog 145 jaar te laten staan en te laten schijnen."

Deel van onszelf

"Weggaan doet ie niet, dan komt Den Helder in opstand, dan komt Huisduiner Belang in opstand. Dat zal niet gebeuren", zegt Dop strijdbaar. "Het zijn gevoelsmatige objecten, die spelen in ieder dorpje waar een vuurtoren is. Je kant toch ook Terschelling niet voorstellen zonder Brandaris, om maar eens even wat te noemen?"

"Het zijn twee-eenheden die aan elkaar verbonden zijn. En dat maakt voor de bewoners, voor Huisduinen, voor de kop van Noord Holland waar ie staat in het bijzonder, een deel uit van onszelf. We zijn er mee opgegroeid. We wachten een verder vervolg af", besluit hij. "We zijn enorm geschrokken en hopen dat ie het houdt. En dat het niet erger is dan ze nu al zeggen."