Een toenemend aantal toeristen krijgt te maken met strenge grenscontroles in de VS. Verschillende Europese landen, waaronder Nederland, hebben hun reisadvies aangepast. Voor EenVandaag Vraagt vroegen we wat jullie willen weten over reisadviezen.

Woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Casper Soetekouw, geeft antwoord op jullie vragen.

1. Wanneer past de overheid het reisadvies aan?

Reisadviezen worden aangepast op het moment dat er iets verandert in de veiligheidsrisico's voor Nederlandse reizigers, legt Soetekouw uit.

"Of als er iets verandert in de (administratieve) zaken die iemand moet regelen ter voorbereiding op een reis, bijvoorbeeld visumregels van het betreffende land of aanbevolen reisvaccinaties. Als er gedurende een halfjaar geen aanpassing is geweest vanuit de actualiteit, dan doen we sowieso een algemene check op alle punten van het reisadvies."

Aanpassingen in het reisadvies kunnen snel worden doorgevoerd, vervolgt hij. "Als het moet binnen een paar uur." Soetekouw benadrukt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken eerst goed wil uitzoeken wat de ontwikkelingen voor Nederlandse reizigers betekenen, en welk advies er vervolgens gegeven kan worden voordat een rijbewijs wordt aangepast.

"De Nederlandse ambassade ter plekke heeft soms wat meer tijd nodig om dit soort zaken te checken. Zo voorkomen we dat Nederlanders onduidelijk worden geïnformeerd of dat we meerdere aanpassingen kort na elkaar moeten doen."

2. Welk reisadvies wordt er nu gegeven voor de VS?

Hoewel de kleurcode van het reisadvies voor de VS (nog) groen is, is het huidige reisadvies voor de VS vandaag aangepast. "Naast aanpassingen van kleurcodes doen we veel vaker tekstuele aanpassingen in de reisadviezen", legt de woordvoerder uit. "Het is daarom altijd van belang het hele reisadvies te lezen."

Sinds vandaag wordt onder andere aangegeven dat mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap, die naar de Verenigde Staten reizen, er rekening mee moeten houden dat daar andere wetten en gebruiken gelden voor lhbtiq+'ers dan in Nederland.

Bij het reisadvies wordt ook genoemd dat enkele staten lokale wetten zijn ingevoerd die negatieve gevolgen kunnen hebben voor lhbtiq+-personen, bijvoorbeeld als het gaat om toegang tot gezondheidszorg. Daarnaast worden mensen erop gewezen dat ze zich strikt moeten houden aan het opgegeven reisdoel en de maximale verblijfsduur van hun ESTA of visum. Als ze zich hier niet aan houden, kan dat tot arrestatie, gevangenisstraf of uitzetting leiden.

3. Hoe word ik ingelicht door de overheid als er in mijn vakantieland een ramp plaatsvindt?

Dat verschilt per crisis, zegt de woordvoerder. "In een uiterst geval van een crisissituatie - als het mensen niet of moeilijk lukt zelfstandig terug te keren naar Nederland - kan de overheid Nederlanders repatriëren of evacueren. Dit is echter in lang niet alle situaties mogelijk. Het moet namelijk veilig kunnen, om een voorwaarde te noemen."

In veel gevallen nemen reisorganisaties hun verantwoordelijkheid, of werken we goed samen met reisorganisaties om Nederlanders thuis te brengen, vervolgt Soetekouw.

"Zo hebben we tijdens de pandemie vele Nederlanders thuis kunnen brengen. Nederlanders hebben daarvoor toen ook moeten betalen. Recent heeft Buitenlandse Zaken ook een convenant gesloten met onder andere de reisbranche en verzekeraars om in tijden van crisis samen te werken. Hierdoor is het ook mogelijk mensen te laten betalen voor hun repatriëring naar Nederland."

4. Is je reisverzekering nog geldig als je een rood reisadvies negeert?

Er is een verschil in wat reisverzekeringen vergoeden. Dit hangt af van de verzekeraar, het type polis en de gekozen dekking.

Veel Nederlandse verzekeringsmaatschappijen passen bij een oranje of rood reisadvies hun dekkingsvoorwaarden aan, zegt de woordvoerder. "Bepaalde risico's of kosten bij schade zijn dan niet meer gedekt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is voor die verzekeringsbeslissingen niet direct verantwoordelijk."

5. Wanneer wordt het advies een plicht, of een verbod?

Het reisadvies is een advies, benadrukt de woordvoerder. "Het is de eigen verantwoordelijkheid van mensen om dit al dan niet op te volgen. Wel wijzen we in een reisadvies met kleurcode rood erop, dat de Nederlandse ambassade Nederlanders niet kan helpen als ze in de problemen komen."

"En bij kleurcode oranje waarschuwen we ervoor dat de ambassade mogelijk minder goed kan helpen. Het is belangrijk dat mensen zich dat realiseren."

6. Wat zijn de criteria van een negatief reisadvies?

Soetekouw: "Reisadviezen worden gemaakt door een nauwe samenwerking tussen ons wereldwijde netwerk van ambassades die natuurlijk heel goed weten wat er lokaal speelt en de afdeling reisadviezen op het ministerie in Den Haag."

We baseren onze reisadviezen op analyses van interne en externe veiligheidsexperts, informatie van partnerlanden, ervaringen en inschattingen van onze eigen diplomaten, waarschuwingen van RIVM (denk aan besmettelijke ziekten zoals ebola in Afrika) enzovoort. Daarbij staan de mogelijke veiligheidsrisico's voor Nederlanders in het buitenland altijd centraal.

Er zijn geen vaste of bindende criteria voor een negatief reisadvies, vervolgt hij. "Wel zijn er richtlijnen voor wanneer we welke kleurcode aan welk reisadvies geven. Maar uiteindelijk is er niet een machine waar we variabelen in stoppen en die dan in een optelsom een reisadvies geeft. Het blijft een menselijke afweging op maat."